Пермяк дал взятку сотруднику ГИБДД за права, но наказали за это инструктора

Инструктор должен выплатить штраф в размере 180 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми хотел получить водительские права и решил дать взятку сотруднику ГИБДД. Инструктора, который выступил посредником, наказали, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Инструктор решил передать взятку в размере 45 тысяч рублей сотруднику ГИБДД, чтобы его курсанту проставили отметку „Сдал“ в экзаменационном листе без сдачи экзамена и тот смог незаконно получить водительское удостоверение. Второй посредник не передал деньги сотруднику, о чем инструктору известно не было. После получения подделанных документов курсант узнал, что в базе данных ГИБДД отсутствуют сведения о сдаче им практического экзамена», — говорится в документе.

Подсудимый признал свою вину и отказался от дачи показаний. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 «покушение на преступление» и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «посредничество во взяточничестве» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что житель Пермского края пытался дать взятку сотруднику ДПС. Он хотел избежать наказания за вождение в нетрезвом виде и неоднократно предлагал сотруднику более 25 тысяч рублей.