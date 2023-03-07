Жители Химмаша судятся против открытия крематория (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге выступают против открытия частного крематория, граничащего с жилыми домами. Этим они поделились в социальных сетях.

«Возле Нижнеисетского кладбища появился крематорий на улице Димитрова, 72, объект уже готовят к открытию. В мэрии города утверждают, что не давали разрешение на строительство», — рассказали местные жители в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По мнению жителей микрорайона, если крематорий заработает, то территория проживания станет опасной для здоровья. «Согласно действующим санитарным нормам, крематории относятся к объектам первого класса опасности, и для них устанавливается зона в тысячу метров, однако дома жильцов расположены в десятках метров от объекта», — добавили жители.

Неравнодушные граждане обратились с исковым заявлением в суд против владельца частного крематория. «Судебное заседание состоится 9 марта в 15:00, будет организован бесплатный транспорт для всех желающих принять участие в заседании», — рассказали жители Химмаша.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.