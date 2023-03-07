07 марта 2023

В Екатеринбурге жители района Химмаш борются против открытия крематория. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство крематория. Восточное кладбище. Пермь, фасад крематория
Жители Химмаша судятся против открытия крематория (фото из архива) Фото:

Жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге выступают против открытия частного крематория, граничащего с жилыми домами. Этим они поделились в социальных сетях.

«Возле Нижнеисетского кладбища появился крематорий на улице Димитрова, 72, объект уже готовят к открытию. В мэрии города утверждают, что не давали разрешение на строительство», — рассказали местные жители в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По мнению жителей микрорайона, если крематорий заработает, то территория проживания станет опасной для здоровья. «Согласно действующим санитарным нормам, крематории относятся к объектам первого класса опасности, и для них устанавливается зона в тысячу метров, однако дома жильцов расположены в десятках метров от объекта», — добавили жители.

Неравнодушные граждане обратились с исковым заявлением в суд против владельца частного крематория. «Судебное заседание состоится 9 марта в 15:00, будет организован бесплатный транспорт для всех желающих принять участие в заседании», — рассказали жители Химмаша.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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Жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге выступают против открытия частного крематория, граничащего с жилыми домами. Этим они поделились в социальных сетях. «Возле Нижнеисетского кладбища появился крематорий на улице Димитрова, 72, объект уже готовят к открытию. В мэрии города утверждают, что не давали разрешение на строительство», — рассказали местные жители в telegram-канале «Злой Екатеринбург». По мнению жителей микрорайона, если крематорий заработает, то территория проживания станет опасной для здоровья. «Согласно действующим санитарным нормам, крематории относятся к объектам первого класса опасности, и для них устанавливается зона в тысячу метров, однако дома жильцов расположены в десятках метров от объекта», — добавили жители. Неравнодушные граждане обратились с исковым заявлением в суд против владельца частного крематория. «Судебное заседание состоится 9 марта в 15:00, будет организован бесплатный транспорт для всех желающих принять участие в заседании», — рассказали жители Химмаша. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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