При пожаре в свердловском городе погиб человек. Фото

В Нижних Сергах в преддверии 8 Марта в пожаре погиб человек

08 марта 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 40 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Нижние Серги (Свердловская область) утром 7 марта загорелся дом по улице Володарского. В пожаре погиб человек, сообщили в 32-м пожарно-спасательном отряде региона. «При пожаре в Нижних Сергах погиб человек. Сообщение о пожаре поступило в 4:40 по местному времени», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пояснили в региональном отряде МЧС. «Повреждены: кровля, перекрытия, стены, пол, домашнее имущество частного жилого дома», — отметили пожарные. Инцидент произошел утром 7 марта в Нижних Сергах Фото: сообщество «32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте»

В городе Нижние Серги (Свердловская область) утром 7 марта загорелся дом по улице Володарского. В пожаре погиб человек, сообщили в 32-м пожарно-спасательном отряде региона. «При пожаре в Нижних Сергах погиб человек. Сообщение о пожаре поступило в 4:40 по местному времени», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пояснили в региональном отряде МЧС. «Повреждены: кровля, перекрытия, стены, пол, домашнее имущество частного жилого дома», — отметили пожарные.