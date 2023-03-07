Площадь пожара составила 40 квадратных метров (архивное фото)
В городе Нижние Серги (Свердловская область) утром 7 марта загорелся дом по улице Володарского. В пожаре погиб человек, сообщили в 32-м пожарно-спасательном отряде региона.
«При пожаре в Нижних Сергах погиб человек. Сообщение о пожаре поступило в 4:40 по местному времени», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пояснили в региональном отряде МЧС. «Повреждены: кровля, перекрытия, стены, пол, домашнее имущество частного жилого дома», — отметили пожарные.
Инцидент произошел утром 7 марта в Нижних Сергах
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