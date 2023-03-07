07 марта 2023

При пожаре в свердловском городе погиб человек. Фото

В Нижних Сергах в преддверии 8 Марта в пожаре погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Площадь пожара составила 40 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В городе Нижние Серги (Свердловская область) утром 7 марта загорелся дом по улице Володарского. В пожаре погиб человек, сообщили в 32-м пожарно-спасательном отряде региона.

«При пожаре в Нижних Сергах погиб человек. Сообщение о пожаре поступило в 4:40 по местному времени», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пояснили в региональном отряде МЧС. «Повреждены: кровля, перекрытия, стены, пол, домашнее имущество частного жилого дома», — отметили пожарные.

Инцидент произошел утром 7 марта в Нижних Сергах
Фото:

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В городе Нижние Серги (Свердловская область) утром 7 марта загорелся дом по улице Володарского. В пожаре погиб человек, сообщили в 32-м пожарно-спасательном отряде региона. «При пожаре в Нижних Сергах погиб человек. Сообщение о пожаре поступило в 4:40 по местному времени», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пояснили в региональном отряде МЧС. «Повреждены: кровля, перекрытия, стены, пол, домашнее имущество частного жилого дома», — отметили пожарные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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