08 марта 2023
07 марта 2023

Челябинский депутат придумал, как привлечь инвестиции в новые регионы РФ

Челябинский депутат предложил меры поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Депутат Олег Голиков предложил дополнительные меры поддержки бизнеса в новых регионах РФ Фото:

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков предложил создать отдельные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в новых регионах РФ. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Предлагаю Минэкономразвитию совместно с Корпорацией МСП подготовить дополнительную программу поддержки МСП. Создавать центры поддержки „Мой бизнес“, микрофинансовые и региональные гарантийные организации, развернуть программу кредитования бизнеса с доступными ставками. Для адаптации предпринимателей организовать взаимодействие местного бизнеса с крупными нашими компаниями», — написал Олег Голиков.

Депутат является заместителем председателя комитета Госдумы по МСП. По его мнению, поддержка бизнеса в новых регионах поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. По данным Минэкономразвития, на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей статус МСП получили более 46 тысяч предприятий.

Олег Голиков служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов Госдумы ушел на фронт. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков предложил создать отдельные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в новых регионах РФ. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Предлагаю Минэкономразвитию совместно с Корпорацией МСП подготовить дополнительную программу поддержки МСП. Создавать центры поддержки „Мой бизнес“, микрофинансовые и региональные гарантийные организации, развернуть программу кредитования бизнеса с доступными ставками. Для адаптации предпринимателей организовать взаимодействие местного бизнеса с крупными нашими компаниями», — написал Олег Голиков. Депутат является заместителем председателя комитета Госдумы по МСП. По его мнению, поддержка бизнеса в новых регионах поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. По данным Минэкономразвития, на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей статус МСП получили более 46 тысяч предприятий. Олег Голиков служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов Госдумы ушел на фронт. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...