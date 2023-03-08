Челябинский депутат придумал, как привлечь инвестиции в новые регионы РФ

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков предложил создать отдельные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в новых регионах РФ. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Предлагаю Минэкономразвитию совместно с Корпорацией МСП подготовить дополнительную программу поддержки МСП. Создавать центры поддержки „Мой бизнес“, микрофинансовые и региональные гарантийные организации, развернуть программу кредитования бизнеса с доступными ставками. Для адаптации предпринимателей организовать взаимодействие местного бизнеса с крупными нашими компаниями», — написал Олег Голиков.
Депутат является заместителем председателя комитета Госдумы по МСП. По его мнению, поддержка бизнеса в новых регионах поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. По данным Минэкономразвития, на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей статус МСП получили более 46 тысяч предприятий.
Олег Голиков служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов Госдумы ушел на фронт. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.