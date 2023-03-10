Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине

Военный академик: США обвиняют Украину в теракте на «Северных потоках» из-за предстоящих выборов президента

10 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

США хотят перевести фокус внимания в деле о подрыве «Северных потоков» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Публикации в западных СМИ о том, что за подрывами «Северных потоков» стоит некая группа людей из Украины, является попыткой США увести от ответственности настоящих исполнителей и защитить президентскую кампанию главы Белого дома Джо Байдена. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «На Украину, как принято говорить, валить как на мертвого — все сойдет. Поэтому они пытаются переключить внимание на якобы причастие украинских спецслужб к этой акции. Президент США Джо Байден пытается руки отмыть в рамках своей президентской кампании, но и другие стараются уйти от ответственности. Они Киев напрямую не обвиняли. Там говорят, что якобы некие частные лица украинские арендовали яхту и с нее сделали подрывы, но это все рассчитано на очень наивных читателей», — сказал Александр Бартош. Военный академик отметил, что Украина не обладает техническим потенциалом для проведения подобных операций. «У украинцев не было возможности реализовать такую крупную и технически сложную диверсию с использованием тех средств, которые у них были. Эту же идею высказал американский журналист Сеймур Херш, который располагает очень серьезными возможностями», — уточнил эксперт. Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой журналисты пришли к выводу, что к подрыву на «Северных потоках» причастна некая «украинская группировка». Эта версия теракта на газопроводе была широко распространена среди западных СМИ. Однако в Кремле уже усомнились в ней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Публикации в западных СМИ о том, что за подрывами «Северных потоков» стоит некая группа людей из Украины, является попыткой США увести от ответственности настоящих исполнителей и защитить президентскую кампанию главы Белого дома Джо Байдена. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «На Украину, как принято говорить, валить как на мертвого — все сойдет. Поэтому они пытаются переключить внимание на якобы причастие украинских спецслужб к этой акции. Президент США Джо Байден пытается руки отмыть в рамках своей президентской кампании, но и другие стараются уйти от ответственности. Они Киев напрямую не обвиняли. Там говорят, что якобы некие частные лица украинские арендовали яхту и с нее сделали подрывы, но это все рассчитано на очень наивных читателей», — сказал Александр Бартош. Военный академик отметил, что Украина не обладает техническим потенциалом для проведения подобных операций. «У украинцев не было возможности реализовать такую крупную и технически сложную диверсию с использованием тех средств, которые у них были. Эту же идею высказал американский журналист Сеймур Херш, который располагает очень серьезными возможностями», — уточнил эксперт. Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой журналисты пришли к выводу, что к подрыву на «Северных потоках» причастна некая «украинская группировка». Эта версия теракта на газопроводе была широко распространена среди западных СМИ. Однако в Кремле уже усомнились в ней.