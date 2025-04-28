Путину удалось «примирить» чиновников, депутатов и мэров

Президент РФ Владимир Путин «примирил» федеральных и региональных чиновников, депутатов и мэров, объединив их общей идеей развития страны. В своем выступлении на Совете законодателей 28 апреля президент показал, что между разными ветвями власти нет разногласий, а значит, и поводов для конфликтов. Как объяснили URA.RU эксперты, в условиях внешних рисков Путин стремится повысить монолитность и оперативность управленческой машины.
Выступление Путина на Совете законодателей традиционно проходит в думском зале Таврического дворца — того самого, где заседала первая Государственная дума России еще в 1905 году. В историческом зале — спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, депутаты Госдумы и сенаторы, представители региональных заксобраний. Накануне они отметили свой праздник — День российского парламентаризма, с чем президент и поздравил всех в первую очередь.
«Эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять страну, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей, которые мы перед собой вместе с вами ставим. Мы видим, что наша политическая, общественная, правовая система эффективно работает, в сложных условиях, доказывает свою состоятельность и подлинную суверенность», — заявил Путин.
Он напомнил слова реформатора Михаила Сперанского, который в свое время сказал, что государством «три силы движут и управляют: сила законодательная, исполнительная и судная». Источник у этих сил один — народ.
«Важно, что в наши дни эти три ветви власти находятся в равновесии, действуют четко, в согласии друг с другом. Потому что главным критерием при принятии всех решений, их движущим стимулом и стержнем служат национальные интересы, твердая, суверенная воля народа России, общее стремление обеспечить безопасность Родины, ее будущее», — подчеркнул президент.
По словам Путина, парламентарии вносят существенный вклад в достижение победы на фронтах СВО. Многие из них (депутаты разных уровней — от федерального до муниципального) сами взяли в руки оружие и встали на защиту своей страны. И сегодня участников СВО нужно активнее вовлекать в работу представительных органов власти.
Он особо подчеркнул, что вызовы, с которыми столкнулась Россия, приоритет на оборону — не повод откладывать планы по долгосрочному развитию. И законодатели здесь тоже работают вместе с другими ветвями власти. Президент напомнил о некоторых принятых законах: о технологической политике, о борьбе с кибермошенничеством, о креативных индустриях. Есть и еще один важный закон — о местном самоуправлении. «Здесь, мне кажется, мы сделали очень правильный шаг», — подчеркнул президент.
В дальнейшем «у правительства, парламента, у регионов и местных органов власти много задач», отметил Путин. Предстоит реализовывать новые нацпроекты, за которые отчитываться придется «результатами конкретной работы», а не количеством потраченных денег. Кроме того, Путин поручил развивать парламентскую дипломатию. «Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества, поддерживает интеграционные процессы на принципах уважения к суверенитету друг друга, к нашей общей истории», — заявил глава государства и в заключение поздравил всех парламентариев с наступающим Днем Победы.
Выступление Путина на Совете законодателей, обращение к парламентариям всех уровней «укладывается в общий нарратив федерального центра — единую систему публичной власти», объяснил URA.RU замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Президент упомянул недавно принятый закон „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“. Этот документ регламентирует деятельность МСУ, но общий нарратив шире. Власть в условиях внешних кризисов стремится повысить монолитность и оперативность управленческой машины», — отметил политолог.
По словам гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, Путин демонстрирует, что выработаны «понятные нормы и правила, стандарты, государственная политика и идеология». «Более-менее понятны „красные линии“. Например, никто не будет прощать госизмену. И все — от мэра поселка до высшего руководства страны — понимают, что живут в этой системе координат. Это кажется странным, но лет 25-30 назад это было неочевидно. Более того, тогда не считалось чем-то предосудительным, например, продавать научные секреты страны или действовать в связке с западными фондами. Сейчас это для нас нонсенс», — говорит Еловский.
Путин, по мнению политолога, выстроил понятную систему сдержек и противовесов, «элитных конфигураций как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях». «Сегодня нет преобладания какой-то одной силы, которая бы диктовала волю другим. Если в регионе административная система полностью подчинена губернатору, и если какие-то элитные группы негативно настроены, это сразу заметно и купируется.
Путину удалось выстроить политическую систему, в которой каждый понимает свою долю ответственности. Президент добился единства в понимании стратегических целей и задач всего государства. Подходы могут быть разными, но все понимают, что работают на выполнение общих задач», — пояснил Еловский.
Политическая фигура президента стала объединяющей не только для исполнительной власти — губернаторов и мэров, но и для законодательной, объяснил URA.RU эксперт по Госдуме Павел Склянчук. «Путин настраивает всех на взаимопонимание, а не выяснение, кто прав. По предложению Путина, комитеты в нижней палате поровну поделены между партией большинства и всеми остальными. В верхней палате нет назначенных сенаторов по президентской квоте, хотя Конституция позволяет назначить до 30 человек, что делает всех равными в своем статусе», — заключил Склянчук.
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