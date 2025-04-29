Россиян научили, как распознать фальшивые доллары по хрусту

Распознать поддельную долларовую банкноту можно по нескольким признакам: отсутствию характерного хруста при сгибании, несоответствию портрета государственного деятеля номиналу купюры, а также по краске, не изменяющей цвет. Об этом сообщил эксперт банковского сектора Андрей Бархота.
«В оригинальных банкнотах используется краска, которая имеет переменный градиент от зеленоватого к медному. Часто доллары США держат под таким углом на свету, ожидая градиентного перелива. Фальшивомонетчикам сложнее использовать такую технологию. Там просто конкретный тон, который не может так переливаться», — рассказал Бархота агентству «Прайм».
Несовпадение изображения президента или иного государственного деятеля США с номиналом банкноты также свидетельствует о ее подделке. В связи с этим рекомендуется ознакомиться с тем, кто изображен на различных денежных купюрах.
Однако следует учитывать, что некоторые подделки изготавливаются настолько тщательно, что отличить их от подлинных банкнот без специального оборудования бывает крайне сложно. В подобных случаях для проверки подлинности денежных знаков применяются специальные устройства — инфракрасные детекторы.
Согласно отчету Банка России, в первом квартале 2025 года количество обнаруженных фальшивых долларов США в стране увеличилось почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Новые купюры имеют большую степень защиты, поэтому старые советуют менять, пишет «Царьград».
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