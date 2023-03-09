09 марта 2023

Мэрия в городе ХМАО не успевает убирать снег

© Служба новостей «URA.RU»
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На улицах Лангепаса в уборке ежедневно принимает участие 20 машин (фото из архива) Фото:

Администрация Лангепаса (ХМАО) сообщила об однодневном отставании от графика уборки снега из-за большого количества снежных масс. Как сообщили в мэрии, всего вывезено более 2,2 тысячи кубометров снега.

«Ведутся работы по расчистке дворов по графику, имеется однодневное отставание из-за большого объема снежных масс. Предпринимаются все возможные меры для недопущения срыва транспортного сообщения. При этом в ближайшие 5-7 дней ожидаются осадки и потепление, что может создать определенное ухудшение дорожных условий», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

На улицах Лангепаса в уборке ежедневно принимает участие 20 машин. Жители могут ознакомиться с графиком на официальном сайте городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудники коммунальных служб дежурят круглосуточно. В Югорске запустили специализированный портал с данными об уборке снега.

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Администрация Лангепаса (ХМАО) сообщила об однодневном отставании от графика уборки снега из-за большого количества снежных масс. Как сообщили в мэрии, всего вывезено более 2,2 тысячи кубометров снега. «Ведутся работы по расчистке дворов по графику, имеется однодневное отставание из-за большого объема снежных масс. Предпринимаются все возможные меры для недопущения срыва транспортного сообщения. При этом в ближайшие 5-7 дней ожидаются осадки и потепление, что может создать определенное ухудшение дорожных условий», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». На улицах Лангепаса в уборке ежедневно принимает участие 20 машин. Жители могут ознакомиться с графиком на официальном сайте городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудники коммунальных служб дежурят круглосуточно. В Югорске запустили специализированный портал с данными об уборке снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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