Мэрия в городе ХМАО не успевает убирать снег

Администрация Лангепаса (ХМАО) сообщила об однодневном отставании от графика уборки снега из-за большого количества снежных масс. Как сообщили в мэрии, всего вывезено более 2,2 тысячи кубометров снега.
«Ведутся работы по расчистке дворов по графику, имеется однодневное отставание из-за большого объема снежных масс. Предпринимаются все возможные меры для недопущения срыва транспортного сообщения. При этом в ближайшие 5-7 дней ожидаются осадки и потепление, что может создать определенное ухудшение дорожных условий», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
На улицах Лангепаса в уборке ежедневно принимает участие 20 машин. Жители могут ознакомиться с графиком на официальном сайте городской администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудники коммунальных служб дежурят круглосуточно. В Югорске запустили специализированный портал с данными об уборке снега.
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