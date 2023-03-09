Мэрия в городе ХМАО не успевает убирать снег 10 марта 2023 в 22:32 Размер текста - 17 + На улицах Лангепаса в уборке ежедневно принимает участие 20 машин (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Лангепаса (ХМАО) сообщила об однодневном отставании от графика уборки снега из-за большого количества снежных масс. Как сообщили в мэрии, всего вывезено более 2,2 тысячи кубометров снега. «Ведутся работы по расчистке дворов по графику, имеется однодневное отставание из-за большого объема снежных масс. Предпринимаются все возможные меры для недопущения срыва транспортного сообщения. При этом в ближайшие 5-7 дней ожидаются осадки и потепление, что может создать определенное ухудшение дорожных условий», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». На улицах Лангепаса в уборке ежедневно принимает участие 20 машин. Жители могут ознакомиться с графиком на официальном сайте городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудники коммунальных служб дежурят круглосуточно. В Югорске запустили специализированный портал с данными об уборке снега. Администрация Лангепаса (ХМАО) сообщила об однодневном отставании от графика уборки снега из-за большого количества снежных масс. Как сообщили в мэрии, всего вывезено более 2,2 тысячи кубометров снега. «Ведутся работы по расчистке дворов по графику, имеется однодневное отставание из-за большого объема снежных масс. Предпринимаются все возможные меры для недопущения срыва транспортного сообщения. При этом в ближайшие 5-7 дней ожидаются осадки и потепление, что может создать определенное ухудшение дорожных условий», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». На улицах Лангепаса в уборке ежедневно принимает участие 20 машин. Жители могут ознакомиться с графиком на официальном сайте городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудники коммунальных служб дежурят круглосуточно. В Югорске запустили специализированный портал с данными об уборке снега. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям