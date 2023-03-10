В Свердловской области мошенники запугивают организации

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Таким образом аферисты пытаются выманить деньги, сообщили в отделе надзорной деятельности Каменска-Уральского.
«Мошенники звонят или рассылают в соцсетях компаниям сообщения о плановой проверке объекта. Их цель — запугать владельцев штрафами и выманить деньги», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».
Ведомство напомнило, что проведение надзорных мероприятий осуществляется строго по согласованию с прокуратурой. К тому же, компания заранее получает уведомление о предстоящей проверке.
Ранее сообщалось о мошенниках из Нижнего Тагила, которые выдают себя за сотрудников газовой службы. Они ходили по квартирам и проверяли оборудование, а затем за свою работу просили большие суммы денег.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.