10 марта 2023

В Свердловской области мошенники запугивают организации

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, злодей, компьютер, хакер
Лжепожарные звонят в компании и просят деньги Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Таким образом аферисты пытаются выманить деньги, сообщили в отделе надзорной деятельности Каменска-Уральского.

«Мошенники звонят или рассылают в соцсетях компаниям сообщения о плановой проверке объекта. Их цель — запугать владельцев штрафами и выманить деньги», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».

Ведомство напомнило, что проведение надзорных мероприятий осуществляется строго по согласованию с прокуратурой. К тому же, компания заранее получает уведомление о предстоящей проверке.

Ранее сообщалось о мошенниках из Нижнего Тагила, которые выдают себя за сотрудников газовой службы. Они ходили по квартирам и проверяли оборудование, а затем за свою работу просили большие суммы денег.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Таким образом аферисты пытаются выманить деньги, сообщили в отделе надзорной деятельности Каменска-Уральского. «Мошенники звонят или рассылают в соцсетях компаниям сообщения о плановой проверке объекта. Их цель — запугать владельцев штрафами и выманить деньги», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Ведомство напомнило, что проведение надзорных мероприятий осуществляется строго по согласованию с прокуратурой. К тому же, компания заранее получает уведомление о предстоящей проверке. Ранее сообщалось о мошенниках из Нижнего Тагила, которые выдают себя за сотрудников газовой службы. Они ходили по квартирам и проверяли оборудование, а затем за свою работу просили большие суммы денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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