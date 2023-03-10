В ХМАО ограничили движение по зимникам для легковых автомобилей

В ХМАО на зимних автодорогах Нижневартовского района ограничили движение для транспортных средств массой больше пяти тонн из-за повышения температуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
«В связи с повышением температуры воздуха на зимних автодорогах Нижневартовского района введено ограничение движения транспорта массой до 5 тонн», — сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении указано четыре направления.
Движение грузовых автомобилей ограничено по направлениям:
- Былино — Зайцева Речка;
- Нижневартовск — Вампугол — Былино;
- Белорусский — Ларьяк;
- Ларьяк — Чехломей — Большой Ларьяк.
Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения на зимниках в Ханты-Мансийском районе. Ограничение движения по зимникам и ледовым переправам вводились в Кондинском и Октябрьском районах.
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