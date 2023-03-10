В ХМАО ограничили движение по зимникам для легковых автомобилей 11 марта 2023 в 09:38 Размер текста - 17 + В Нижневартовском районе ХМАО ограничено движение по зимникам для автомобилей до 5 тонн Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО на зимних автодорогах Нижневартовского района ограничили движение для транспортных средств массой больше пяти тонн из-за повышения температуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. «В связи с повышением температуры воздуха на зимних автодорогах Нижневартовского района введено ограничение движения транспорта массой до 5 тонн», — сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении указано четыре направления. Движение грузовых автомобилей ограничено по направлениям: Былино — Зайцева Речка;

Нижневартовск — Вампугол — Былино;

Белорусский — Ларьяк;

Ларьяк — Чехломей — Большой Ларьяк. Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения на зимниках в Ханты-Мансийском районе. Ограничение движения по зимникам и ледовым переправам вводились в Кондинском и Октябрьском районах. В ХМАО на зимних автодорогах Нижневартовского района ограничили движение для транспортных средств массой больше пяти тонн из-за повышения температуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. «В связи с повышением температуры воздуха на зимних автодорогах Нижневартовского района введено ограничение движения транспорта массой до 5 тонн», — сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении указано четыре направления. Движение грузовых автомобилей ограничено по направлениям: Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения на зимниках в Ханты-Мансийском районе. Ограничение движения по зимникам и ледовым переправам вводились в Кондинском и Октябрьском районах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям