10 марта 2023
09 марта 2023

В ХМАО ограничили движение по зимникам для легковых автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
В Нижневартовском районе ХМАО ограничено движение по зимникам для автомобилей до 5 тонн Фото:

В ХМАО на зимних автодорогах Нижневартовского района ограничили движение для транспортных средств массой больше пяти тонн из-за повышения температуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«В связи с повышением температуры воздуха на зимних автодорогах Нижневартовского района введено ограничение движения транспорта массой до 5 тонн», — сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении указано четыре направления.

Движение грузовых автомобилей ограничено по направлениям:

  • Былино — Зайцева Речка;
  • Нижневартовск — Вампугол — Былино;
  • Белорусский — Ларьяк;
  • Ларьяк — Чехломей — Большой Ларьяк.

Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения на зимниках в Ханты-Мансийском районе. Ограничение движения по зимникам и ледовым переправам вводились в Кондинском и Октябрьском районах.

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В ХМАО на зимних автодорогах Нижневартовского района ограничили движение для транспортных средств массой больше пяти тонн из-за повышения температуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. «В связи с повышением температуры воздуха на зимних автодорогах Нижневартовского района введено ограничение движения транспорта массой до 5 тонн», — сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении указано четыре направления. Движение грузовых автомобилей ограничено по направлениям: Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения на зимниках в Ханты-Мансийском районе. Ограничение движения по зимникам и ледовым переправам вводились в Кондинском и Октябрьском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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