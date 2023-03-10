Челябинские полицейские спасли из снежного плена 10 машин

11 марта 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Около десятка машин засыпало снегом на шоссе в Октябрьском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Октябрьском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД оказали помощь водителям, автомобили которых заблокировали снежные заносы. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области. «Около 20:00 часов 9 марта часов в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району из Единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что из-за неблагоприятных погодных условий на 5-м км автодороги Октябрьское-Крутоярское образовался снежный затор, который парализовал дорожное движение на протяжении около двух километров. Взрослые и дети оказались в снежном плену. Около 10 автомобилей не могли продолжать движение из-за снежных заносов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Как рассказали в полиции, на место снежного затора незамедлительно прибыли два экипажа ДПС и один экипаж дежурной части Отдела МВД России по Октябрьскому району. Сотрудники оценили обстановку и сформировали колонны по несколько машин в каждой. До приезда спецслужб некоторые транспортные средства приходилось выталкивать из сугробов. Один из автомобилей, большегруз, при попытке выехать из затора застрял в сугробе еще больше, после чего его пришлось откапывать вручную. Ряд автомобилей пришлось откапывать с помощью спецтехники, помогая дорожным службам. Во время операции по спасению полицейские регулировали дорожное движение. В результате транспортные средства были вызволены из снежного плена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Октябрьском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД оказали помощь водителям, автомобили которых заблокировали снежные заносы. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области. «Около 20:00 часов 9 марта часов в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району из Единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что из-за неблагоприятных погодных условий на 5-м км автодороги Октябрьское-Крутоярское образовался снежный затор, который парализовал дорожное движение на протяжении около двух километров. Взрослые и дети оказались в снежном плену. Около 10 автомобилей не могли продолжать движение из-за снежных заносов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Как рассказали в полиции, на место снежного затора незамедлительно прибыли два экипажа ДПС и один экипаж дежурной части Отдела МВД России по Октябрьскому району. Сотрудники оценили обстановку и сформировали колонны по несколько машин в каждой. До приезда спецслужб некоторые транспортные средства приходилось выталкивать из сугробов. Один из автомобилей, большегруз, при попытке выехать из затора застрял в сугробе еще больше, после чего его пришлось откапывать вручную. Ряд автомобилей пришлось откапывать с помощью спецтехники, помогая дорожным службам. Во время операции по спасению полицейские регулировали дорожное движение. В результате транспортные средства были вызволены из снежного плена.