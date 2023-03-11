11 марта 2023

В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, ппс, машина ппс, полиция
По словам очевидцев, на месте происшествия работает полиция Фото:

В Екатеринбурге на улице Рощинская, 21 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Возле многоэтажки на улице Рощинской, 21 обнаружили труп мужчины. На месте происшествия работает полиция», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге на улице Рощинская, 21 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Возле многоэтажки на улице Рощинской, 21 обнаружили труп мужчины. На месте происшествия работает полиция», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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