В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

12 марта 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, на месте происшествия работает полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Рощинская, 21 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Возле многоэтажки на улице Рощинской, 21 обнаружили труп мужчины. На месте происшествия работает полиция», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

В Екатеринбурге на улице Рощинская, 21 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Возле многоэтажки на улице Рощинской, 21 обнаружили труп мужчины. На месте происшествия работает полиция», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.