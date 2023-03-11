В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

По словам очевидцев, на месте происшествия работает полиция
В Екатеринбурге на улице Рощинская, 21 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Возле многоэтажки на улице Рощинской, 21 обнаружили труп мужчины. На месте происшествия работает полиция», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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