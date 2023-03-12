Минздрав РФ предупредил граждан об опасности из-за аномальной погоды

Пожилым людям посоветовали использовать насадки на обувь в гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за аномальной погоды в России повысился риск получения травм на улице. Также изменение атмосферного давления может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказали в Минздраве РФ.

«В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан. Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда Минздрав призывает граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице», — приводит РИА Новости заявление Минздрава РФ.

В министерстве призвали россиян быть осторожнее на улице. Пожилым посоветовали не выходить из дома без необходимости или пользоваться противоскользящими насадками для обуви и острой насадкой для трости.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может ухудшиться самочувствие из-за изменения атмосферного давления. Им нужно постоянно следить за своим состоянием, соблюдать рекомендации врача и регулярно измерять артериальное давление.

В Москве в воскресенье ожидается сильный гололед из-за того, что сначала потеплеет, а вечером похолодает, передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на синоптика Евгения Тишковца. В Челябинской области прогнозируют дождь и температурные качели. В Екатеринбурге также будет дождливая и снежная погода в эти выходные.