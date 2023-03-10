Снег и дождь накроют Екатеринбург в ближайшие выходные

10 марта 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Температура не будет опускаться ниже -4 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшие выходные в Екатеринбурге ожидается снежная и дождливая, но теплая погода. Об этом URA.RU рассказали представители «Яндекс Погоды». «Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии „Метеум“, утром 11 марта екатеринбуржцев ожидает небольшой снег с дождем. Температура воздуха поднимется до нуля градусов, а скорость ветра составит шесть метров в секунду», — сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. 12 марта в Екатеринбурге ожидается снежная погода в течение всего дня, а температура составит -4 градуса. Ранее свердловские спасатели предупредили о штормовом ветре 11 марта. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В ближайшие выходные в Екатеринбурге ожидается снежная и дождливая, но теплая погода. Об этом URA.RU рассказали представители «Яндекс Погоды». «Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии „Метеум“, утром 11 марта екатеринбуржцев ожидает небольшой снег с дождем. Температура воздуха поднимется до нуля градусов, а скорость ветра составит шесть метров в секунду», — сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. 12 марта в Екатеринбурге ожидается снежная погода в течение всего дня, а температура составит -4 градуса. Ранее свердловские спасатели предупредили о штормовом ветре 11 марта. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.