Снег и дождь накроют Екатеринбург в ближайшие выходные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерний Екатеринбург, дом севастьянова, администрация екатеринбурга, вечерний город, город екатеринбург, проспект ленина
Температура не будет опускаться ниже -4 градусов Фото:

В ближайшие выходные в Екатеринбурге ожидается снежная и дождливая, но теплая погода. Об этом URA.RU рассказали представители «Яндекс Погоды».

«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии „Метеум“, утром 11 марта екатеринбуржцев ожидает небольшой снег с дождем. Температура воздуха поднимется до нуля градусов, а скорость ветра составит шесть метров в секунду», — сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. 12 марта в Екатеринбурге ожидается снежная погода в течение всего дня, а температура составит -4 градуса.

Ранее свердловские спасатели предупредили о штормовом ветре 11 марта. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В ближайшие выходные в Екатеринбурге ожидается снежная и дождливая, но теплая погода. Об этом URA.RU рассказали представители «Яндекс Погоды». «Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии „Метеум“, утром 11 марта екатеринбуржцев ожидает небольшой снег с дождем. Температура воздуха поднимется до нуля градусов, а скорость ветра составит шесть метров в секунду», — сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. 12 марта в Екатеринбурге ожидается снежная погода в течение всего дня, а температура составит -4 градуса. Ранее свердловские спасатели предупредили о штормовом ветре 11 марта. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...