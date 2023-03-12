Мэрия Сургута закупает подарки с деликатесами из томленого мяса лося с клюквой

Подарки ветераны ВОВ из Сургута получат к 9 мая Фото: Ксения Фикс © URA.RU

Мэрия Сургута объявила конкурс в миллион рублей на закупку подарочных наборов, куда войдут чай, сладости, мясные деликатесы из лося и согревающий пояс. Контракт был размещен на сайте госзакупок.

Всего мэрия планирует закупить 275 подарочных наборов. Самый большой ассортимент будет находиться в наборе №2. «Состав набора: подарочная коробка с ручками; 2 вида чая; мясной деликатес — мясо лося томленое с клюквой; паштет из утиной печени с шампиньонами; коробка шоколадных конфет; печенье; зефир; варенье; разогревающие наколенники и согревающий пояс», — указано в описании закупки.

В мэрии Сургута журналисту URA.RU сообщили, что подарочные наборы, куда вошли продукты питания, будут вручаться ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. Эта ежегодная практика чествования участников ВОВ. «Традиционно к 9 Мая готовятся подарочные, в том числе и продуктовые, наборы для сургутян. Они предназначены для участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, инвалидов ВОВ, лиц, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, вдовам ветеранов, детям войны. Так же планируем сделать и в этом году. Эти подарочные наборы (их два вида) к Дню Победы волонтеры передадут нашим ветеранам», — сообщили в администрации Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО озвучили размер выплат ко Дню Победы. В 2022 году в честь окончания Великой Отечественной войны ветераны получили по 20 тысяч рублей от властей округа.