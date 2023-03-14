Песков объяснил, как Россия застраховалась от кризиса на Западе

Песков: банковская система РФ застрахована от кризиса из-за незаконных рестрикций Запада
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков рассказал о том, как Россия избежит кризиса Фото:
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Россия застрахована от кризиса, который разворачивается на Западе, так как банковская система страны находится под незаконными рестрикциями, которые вводили страны ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в США закрылись два крупных банка за неделю.

«Наша банковская система имеет определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, введенными Западом. Нет худа без добра. Мы в определенной степени застрахованы от кризиса, который разворачивается за океаном», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что таким образом РФ застрахована от кризиса.

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Россия застрахована от кризиса, который разворачивается на Западе, так как банковская система страны находится под незаконными рестрикциями, которые вводили страны ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в США закрылись два крупных банка за неделю. «Наша банковская система имеет определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, введенными Западом. Нет худа без добра. Мы в определенной степени застрахованы от кризиса, который разворачивается за океаном», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что таким образом РФ застрахована от кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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