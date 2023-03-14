Песков объяснил, как Россия застраховалась от кризиса на Западе

Россия застрахована от кризиса, который разворачивается на Западе, так как банковская система страны находится под незаконными рестрикциями, которые вводили страны ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в США закрылись два крупных банка за неделю.
«Наша банковская система имеет определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, введенными Западом. Нет худа без добра. Мы в определенной степени застрахованы от кризиса, который разворачивается за океаном», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что таким образом РФ застрахована от кризиса.
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