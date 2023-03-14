Арт-объект посвящен заставкам людей на телефонах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Екатеринбурге на пересечении улиц Токарей — Кирова установили арт-объект, на котором закреплено 365 заставок телефонов. Об этом рассказала Галина Шевелева на своей странице в соцсети.

«Этот арт-объект символизирует мобильное общение людей, трансформирующееся пространство, пристрастия и творчество. На нем закреплено 365 макетов заставок мобильных телефонов», — написала Галина Шевелева.

По словам свердловчанки, макеты керамические и украшены глазурью. Открытие творческого пространства пройдет 15 марта, сообщила Шевелева.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области направят 50 млн рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. Арт-объект символизирует вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне.

Фото: Галина Шевелева в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Галина Шевелева в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Галина Шевелева в соцсети «ВКонтакте»