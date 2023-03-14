14 марта 2023

В Екатеринбурге установили новый арт-объект. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объект посвящен заставкам людей на телефонах Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Токарей — Кирова установили арт-объект, на котором закреплено 365 заставок телефонов. Об этом рассказала Галина Шевелева на своей странице в соцсети.

«Этот арт-объект символизирует мобильное общение людей, трансформирующееся пространство, пристрастия и творчество. На нем закреплено 365 макетов заставок мобильных телефонов», — написала Галина Шевелева.

По словам свердловчанки, макеты керамические и украшены глазурью. Открытие творческого пространства пройдет 15 марта, сообщила Шевелева.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области направят 50 млн рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. Арт-объект символизирует вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Токарей — Кирова установили арт-объект, на котором закреплено 365 заставок телефонов. Об этом рассказала Галина Шевелева на своей странице в соцсети. «Этот арт-объект символизирует мобильное общение людей, трансформирующееся пространство, пристрастия и творчество. На нем закреплено 365 макетов заставок мобильных телефонов», — написала Галина Шевелева. По словам свердловчанки, макеты керамические и украшены глазурью. Открытие творческого пространства пройдет 15 марта, сообщила Шевелева. Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области направят 50 млн рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. Арт-объект символизирует вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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