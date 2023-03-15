ФСБ обнародовала новые факты казней советских граждан литовскими карателями. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн, архив
ФСБ опубликовала документы, доказывающие причастность литовских карателей к расстрелам во времена ВОВ Фото:

В Литовской республике в 1941 году было казнено 20 000 советских граждан. В расстрелах участвовали литовские националисты. Об этом свидетельствуют обнародованные ФСБ России документы, среди которых докладная записка начальника отдела контрразведки «Смерш».

«В 1941 г. примерно, в середине сентября, немецкими оккупационными властями при помощи непосредственного участия активных пособников немецких оккупационных властей и предателей из числа сотрудников тайной полиции и членов военно-националистической организации „Шаулис“, было в массовом порядке расстреляно около 1900 человек еврейской национальности и 45 коммунистов в м. Серее и ближайших населенных пунктах», — говорится в записке. Документы опубликованы ФСБ РФ.

Жертвами нацистов стали евреи и военнопленные, передает Nation News. Архивные документы были опубликованы в рамках проекта «Без срока давности». Проект направлен на сохранение памяти о военных преступлениях нацистской Германии.

ФСБ рассекретила документы времен ВОВ
ФСБ опубликовала документы, доказывающие причастность литовских карателей к расстрелам евреев
ФСБ опубликовала документы, доказывающие причастность литовской полиции к расстрелам во времена ВОВ

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В Литовской республике в 1941 году было казнено 20 000 советских граждан. В расстрелах участвовали литовские националисты. Об этом свидетельствуют обнародованные ФСБ России документы, среди которых докладная записка начальника отдела контрразведки «Смерш». «В 1941 г. примерно, в середине сентября, немецкими оккупационными властями при помощи непосредственного участия активных пособников немецких оккупационных властей и предателей из числа сотрудников тайной полиции и членов военно-националистической организации „Шаулис“, было в массовом порядке расстреляно около 1900 человек еврейской национальности и 45 коммунистов в м. Серее и ближайших населенных пунктах», — говорится в записке. Документы опубликованы ФСБ РФ. Жертвами нацистов стали евреи и военнопленные, передает Nation News. Архивные документы были опубликованы в рамках проекта «Без срока давности». Проект направлен на сохранение памяти о военных преступлениях нацистской Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...