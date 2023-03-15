ФСБ обнародовала новые факты казней советских граждан литовскими карателями. Скрин

15 марта 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

ФСБ опубликовала документы, доказывающие причастность литовских карателей к расстрелам во времена ВОВ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Литовской республике в 1941 году было казнено 20 000 советских граждан. В расстрелах участвовали литовские националисты. Об этом свидетельствуют обнародованные ФСБ России документы, среди которых докладная записка начальника отдела контрразведки «Смерш». «В 1941 г. примерно, в середине сентября, немецкими оккупационными властями при помощи непосредственного участия активных пособников немецких оккупационных властей и предателей из числа сотрудников тайной полиции и членов военно-националистической организации „Шаулис“, было в массовом порядке расстреляно около 1900 человек еврейской национальности и 45 коммунистов в м. Серее и ближайших населенных пунктах», — говорится в записке. Документы опубликованы ФСБ РФ. Жертвами нацистов стали евреи и военнопленные, передает Nation News. Архивные документы были опубликованы в рамках проекта «Без срока давности». Проект направлен на сохранение памяти о военных преступлениях нацистской Германии. ФСБ рассекретила документы времен ВОВ Скрин: ФСБ России ФСБ опубликовала документы, доказывающие причастность литовских карателей к расстрелам евреев Скрин: ФСБ России ФСБ опубликовала документы, доказывающие причастность литовской полиции к расстрелам во времена ВОВ Скрин: ФСБ России

В Литовской республике в 1941 году было казнено 20 000 советских граждан. В расстрелах участвовали литовские националисты. Об этом свидетельствуют обнародованные ФСБ России документы, среди которых докладная записка начальника отдела контрразведки «Смерш». «В 1941 г. примерно, в середине сентября, немецкими оккупационными властями при помощи непосредственного участия активных пособников немецких оккупационных властей и предателей из числа сотрудников тайной полиции и членов военно-националистической организации „Шаулис“, было в массовом порядке расстреляно около 1900 человек еврейской национальности и 45 коммунистов в м. Серее и ближайших населенных пунктах», — говорится в записке. Документы опубликованы ФСБ РФ. Жертвами нацистов стали евреи и военнопленные, передает Nation News. Архивные документы были опубликованы в рамках проекта «Без срока давности». Проект направлен на сохранение памяти о военных преступлениях нацистской Германии.