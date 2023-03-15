Участок возле Основинского парка в Екатеринбурге попал в проект реновации

Участок возле перекрестка Вилонова — Учителей отдадут под КРТ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участок в районе перекрестка улиц Вилонова — Учителей в Екатеринбурге попал в программу комплексного развития территории (КРТ, именуемое чаще реновацией). Проект согласовало министерство строительство Свердловской области, приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Приказываю согласовать проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Вилонова, подготовленный администрацией Екатеринбурга», — говорится в приказе. Речь идет об участке в районе улиц Вилонова — Учителей. Там стоят шесть двухэтажных многоквартирных домов, построенных в 1957 году, и недостроенный бизнес-центр.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году программа комплексного развития территории будет реализована на двух новых площадках Екатеринбурга — в Чкаловском и Железнодорожном районах. Право застроить участок в границах улиц Краснофлотцев-Донской-Корепина-Шефской получила компания «Астра», участок в границах ул. Шефская-Энтузиастов-Баумана получила тюменско-московская компания «Страна-Девелопмент», а участок в границах ул. Донбасская-пер. Черниговский-Суворовский — «Брусника».