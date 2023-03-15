Тюменские нефтесервисные компании получат новые контракты в Узбекистане

Переговоры пройдут в рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские нефтесервисные компании найдут новых партнеров во время выставки, которая пройдет в апреле 2023 года в Узбекистане. Об этом URA.RU рассказал собеседник, занимающийся производством полимерных изделий в Тюмени.

«Наши компании намерены принять участие в поездке, настроены на максимально эффективные диалоги. Сейчас пока нет точного понимания, кто поедет, но в принципе в Азии сейчас для тюменского бизнеса самые перспективные могут быть контракты. Удобно по логистике, удобно по менталитету, максимально выгодно», — поделился мнением собеседник URA.RU.

Приглашение принять участие в поездке озвучили в торгово-промышленной палате Тюменской области. Ключевым событием станет выставка «Иннопром. Центральная Азия». Предполагается, что в работе выставки и форумов примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Тюменским делегатам так же предоставят возможность показать свои товары и услуги, провести переговоры в формате b2b.

В Тюменской бизнес-среде не исключают, что найдут партнеров не только для экспорта. Традиционно Узбекистан представляет для тюменцев интерес в сфере сельскохозяйственного производства и легкой промышленности. «Но могут найтись и другие интересные предложения, помимо привычных уже нам одежды и овощей, например — какие-то разработки в сфере IT», — предположил собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что в поиске новых партнеров тюменские предприниматели готовятся отправиться в Китай. Контракты и договоренности они будут искать на международном форуме Canton Fair, который пройдет 16 апреля 2023 года.