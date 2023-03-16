На мужчину нападают уже третий раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На бывшего бизнесмена Дмитрия Асадуллина напали в центре Челябинска. По словам потерпевшего, за пару лет это уже третье нападение. Момент последнего засняла камера видеонаблюдения.

«На меня нападают уже третий раз прямо на улице при свете дня. Сильно избивают. Нападавшие всегда работают в масках, так что рассмотреть их лиц не представляется возможным. Единственная отличительная черта — сильный акцент. Скорее всего, нападавшие — выходцы из Средней Азии», — рассказал URA.RU Асадуллин.

По его словам, два из трех нападений, включая последнее, произошли у здания УФСБ по региону. После того, как за него вступились прохожие, нападавшие сказали ему, что это было последним предупреждением. Асадуллин опасается за свою жизнь.

«Я подавал заявление в полицию. Но там по неясным мне причинам не хотят работать над ним. За все время меня опросили лишь один раз. Больше со мной не связывались», — добавил потерпевший.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что по заявлениям была проведена проверка, по результатам которой усмотрены признаки административных правонарушений, предусмотренных статьей 6.1.1 КОАП РФ («Побои»). Потерпевший был направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой в отделе дознания ОП «Центральный» возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Ведется следствие.

Асадуллин в разное время руководил четырьмя компаниями в Челябинске. Они занимались арендой и лизингом недвижимого имущества. Согласно сервису «rusprofile», сегодня все фирмы ликвидированы.