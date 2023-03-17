Жительнице обрушившегося в Серове дома дали квартиру в новостройке

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Одна из жительниц получила трехкомнатную квартиру на Ленина вместо разрушившейся квартиры Фото:

Одна из жительниц аварийного дома в Серове (Свердловская область), где обрушилась стена, получила квартиру в новостройке на Ленина, 186. Эту информацию URA.RU подтвердил мэр Серова Василий Сизиков.

Ольге А. из дома на улице Пристанционной, 16 предложили на выбор две квартиры в девятиэтажной новостройке на Ленина — на первом и восьмом этажах. Женщина выбрала трехкомнатную квартиру на восьмом этаже и теперь планирует переезд из аварийной квартиры.

В Серове 13 марта обрушилась стена многоквартирного дома. После инцидента прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве обещали проконтролировать, чтобы пострадавшим семьям предоставили жилье из маневренного фонда.

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Одна из жительниц аварийного дома в Серове (Свердловская область), где обрушилась стена, получила квартиру в новостройке на Ленина, 186. Эту информацию URA.RU подтвердил мэр Серова Василий Сизиков. Ольге А. из дома на улице Пристанционной, 16 предложили на выбор две квартиры в девятиэтажной новостройке на Ленина — на первом и восьмом этажах. Женщина выбрала трехкомнатную квартиру на восьмом этаже и теперь планирует переезд из аварийной квартиры. В Серове 13 марта обрушилась стена многоквартирного дома. После инцидента прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве обещали проконтролировать, чтобы пострадавшим семьям предоставили жилье из маневренного фонда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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