Жительнице обрушившегося в Серове дома дали квартиру в новостройке

17 марта 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Одна из жительниц получила трехкомнатную квартиру на Ленина вместо разрушившейся квартиры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Одна из жительниц аварийного дома в Серове (Свердловская область), где обрушилась стена, получила квартиру в новостройке на Ленина, 186. Эту информацию URA.RU подтвердил мэр Серова Василий Сизиков. Ольге А. из дома на улице Пристанционной, 16 предложили на выбор две квартиры в девятиэтажной новостройке на Ленина — на первом и восьмом этажах. Женщина выбрала трехкомнатную квартиру на восьмом этаже и теперь планирует переезд из аварийной квартиры. В Серове 13 марта обрушилась стена многоквартирного дома. После инцидента прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве обещали проконтролировать, чтобы пострадавшим семьям предоставили жилье из маневренного фонда.

Одна из жительниц аварийного дома в Серове (Свердловская область), где обрушилась стена, получила квартиру в новостройке на Ленина, 186. Эту информацию URA.RU подтвердил мэр Серова Василий Сизиков. Ольге А. из дома на улице Пристанционной, 16 предложили на выбор две квартиры в девятиэтажной новостройке на Ленина — на первом и восьмом этажах. Женщина выбрала трехкомнатную квартиру на восьмом этаже и теперь планирует переезд из аварийной квартиры. В Серове 13 марта обрушилась стена многоквартирного дома. После инцидента прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве обещали проконтролировать, чтобы пострадавшим семьям предоставили жилье из маневренного фонда.