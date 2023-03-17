Жительнице обрушившегося в Серове дома дали квартиру в новостройке

Одна из жительниц аварийного дома в Серове (Свердловская область), где обрушилась стена, получила квартиру в новостройке на Ленина, 186. Эту информацию URA.RU подтвердил мэр Серова Василий Сизиков.
Ольге А. из дома на улице Пристанционной, 16 предложили на выбор две квартиры в девятиэтажной новостройке на Ленина — на первом и восьмом этажах. Женщина выбрала трехкомнатную квартиру на восьмом этаже и теперь планирует переезд из аварийной квартиры.
В Серове 13 марта обрушилась стена многоквартирного дома. После инцидента прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве обещали проконтролировать, чтобы пострадавшим семьям предоставили жилье из маневренного фонда.
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