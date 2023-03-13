13 марта 2023

Прокуратура проверит инцидент с обрушением стены дома в Серове

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокуратура проследит, чтобы жильцам разрушенного дома выделили жилье Фото:

Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением стены многоквартирного дома в Серове (Свердловская область). Инцидент произошел на улице Пристанционной, 4. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

«В многоквартирном доме 1955 года постройки — 24 квартиры. На момент обрушения стены в нем фактически проживали четыре семьи. Пострадавших нет. По предварительной информации, указанный дом признан аварийным в 2016 году. Установлен срок его расселения — 2025 год. Прокуратура проконтролирует предоставление жилья маневренного фонда гражданам, которые проживали в указанном доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что в Серове обрушилась стена частного дома. Пожарно-спасательные подразделения привлекались для осмотра. Разрушение произошло примерно в 20.00 13 марта.

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Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением стены многоквартирного дома в Серове (Свердловская область). Инцидент произошел на улице Пристанционной, 4. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. «В многоквартирном доме 1955 года постройки — 24 квартиры. На момент обрушения стены в нем фактически проживали четыре семьи. Пострадавших нет. По предварительной информации, указанный дом признан аварийным в 2016 году. Установлен срок его расселения — 2025 год. Прокуратура проконтролирует предоставление жилья маневренного фонда гражданам, которые проживали в указанном доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Серове обрушилась стена частного дома. Пожарно-спасательные подразделения привлекались для осмотра. Разрушение произошло примерно в 20.00 13 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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