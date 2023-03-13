Прокуратура проверит инцидент с обрушением стены дома в Серове

Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением стены многоквартирного дома в Серове (Свердловская область). Инцидент произошел на улице Пристанционной, 4. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
«В многоквартирном доме 1955 года постройки — 24 квартиры. На момент обрушения стены в нем фактически проживали четыре семьи. Пострадавших нет. По предварительной информации, указанный дом признан аварийным в 2016 году. Установлен срок его расселения — 2025 год. Прокуратура проконтролирует предоставление жилья маневренного фонда гражданам, которые проживали в указанном доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее URA.RU писало, что в Серове обрушилась стена частного дома. Пожарно-спасательные подразделения привлекались для осмотра. Разрушение произошло примерно в 20.00 13 марта.
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