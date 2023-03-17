В Екатеринбурге курьер лишился миллиона рублей на псевдоинвестициях

Екатеринбуржец хотел заработать денег на вложениях с биржи Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Екатеринбурге 42-летний курьер доставки отдал лжеброкерам более миллиона рублей под предлогом заработка с вложений на электронной бирже. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

«Неизвестные выманили у екатеринбуржца более 1,1 миллиона рублей, заставив его вложиться в биржу в интернете. 42-летний мужчина, работающий курьером, отдавал деньги мошенникам на протяжении двух месяцев», — говорится в сообщении.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что увидел в интернете рекламу одной из инвестиционных программ. Он захотел узнать подробности о том, как можно зарабатывать на данной бирже. С ним связался представитель организации, который рассказал о деталях и способах заработка, а также предложил мужчине установить приложение на телефон. Затем аферисты заставили потерпевшего внести первый взнос в размере 100 евро.

Затем гражданин оформил четыре кредита на сумму 1 270 000 рублей и также вложил их. После этого мужчине сообщили, что из-за ошибок, допущенных им на торгах, он потерял все вложенные деньги. Далее у мужчины потребовали 111 тысяч рублей, чтобы получить возможность обналичить 2 225 000 рублей. Гражданин занял деньги у родных, перевел их, а после понял, что его обманули.

Всего мужчина потерял 1 143 000 рублей. Сотрудники ОВД занимаются расследованием данного дела.

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