Тракторный завод из Челябинска часть работы отдаст другим предприятиям

20 марта 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Спрос на технику заставил заводы кооперироваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский тракторный завод ищет партнеров, которые выполнят часть работ по изготовлению гражданской продукции. Как сообщил замгендиректора Сергей Резников, компания готова задействовать литейные и кузнечные мощности. «Челябинский тракторный завод нуждается в расширении сотрудничества. Не хватает производственных мощностей в части литейных и кузнечных работ», — отметил Резников в рамках встречи участников биржи. Заказы партнерам компании будут связаны с изготовлением инженерных машин и бульдозеров гражданского назначения. Как сообщил Резников, предварительные наработки в плане сотрудничества уже сделаны. Гражданское направление в работе тракторного завода развивается с июля 2022 года в рамках сотрудничества с группой из Чебоксар. К новой компании перешел бренд «ЧТЗ». Завод принял участие в бирже промышленной кооперации, в рамках которых состоялось более 250 встреч промышленников. Как отметили в пресс-службе регионального минпрома, в роли заказчиков на бирже приняли участие ряд других предприятий. Среди них: автозавод «Урал», цинковый завод, компания «Конар», ядерный центр имени Забабахина из Снежинска, группа «Магнезит» и другие. Заказчики заранее готовят техдокументацию с описанием необходимой им продукции, предоставляя потенциальным партнерам чертежи и расчеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский тракторный завод ищет партнеров, которые выполнят часть работ по изготовлению гражданской продукции. Как сообщил замгендиректора Сергей Резников, компания готова задействовать литейные и кузнечные мощности. «Челябинский тракторный завод нуждается в расширении сотрудничества. Не хватает производственных мощностей в части литейных и кузнечных работ», — отметил Резников в рамках встречи участников биржи. Заказы партнерам компании будут связаны с изготовлением инженерных машин и бульдозеров гражданского назначения. Как сообщил Резников, предварительные наработки в плане сотрудничества уже сделаны. Гражданское направление в работе тракторного завода развивается с июля 2022 года в рамках сотрудничества с группой из Чебоксар. К новой компании перешел бренд «ЧТЗ». Завод принял участие в бирже промышленной кооперации, в рамках которых состоялось более 250 встреч промышленников. Как отметили в пресс-службе регионального минпрома, в роли заказчиков на бирже приняли участие ряд других предприятий. Среди них: автозавод «Урал», цинковый завод, компания «Конар», ядерный центр имени Забабахина из Снежинска, группа «Магнезит» и другие. Заказчики заранее готовят техдокументацию с описанием необходимой им продукции, предоставляя потенциальным партнерам чертежи и расчеты.