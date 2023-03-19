19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Тракторный завод из Челябинска часть работы отдаст другим предприятиям

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский тракторный завод, ЧТЗ, УралТрак. Челябинск, чтз, сборочный цех, рабочий, челябинский тракторный завод, производство, слесарь-сборщик
Спрос на технику заставил заводы кооперироваться Фото:

Челябинский тракторный завод ищет партнеров, которые выполнят часть работ по изготовлению гражданской продукции. Как сообщил замгендиректора Сергей Резников, компания готова задействовать литейные и кузнечные мощности.

«Челябинский тракторный завод нуждается в расширении сотрудничества. Не хватает производственных мощностей в части литейных и кузнечных работ», — отметил Резников в рамках встречи участников биржи.

Заказы партнерам компании будут связаны с изготовлением инженерных машин и бульдозеров гражданского назначения. Как сообщил Резников, предварительные наработки в плане сотрудничества уже сделаны. Гражданское направление в работе тракторного завода развивается с июля 2022 года в рамках сотрудничества с группой из Чебоксар. К новой компании перешел бренд «ЧТЗ». Завод принял участие в бирже промышленной кооперации, в рамках которых состоялось более 250 встреч промышленников.

Как отметили в пресс-службе регионального минпрома, в роли заказчиков на бирже приняли участие ряд других предприятий. Среди них: автозавод «Урал», цинковый завод, компания «Конар», ядерный центр имени Забабахина из Снежинска, группа «Магнезит» и другие. Заказчики заранее готовят техдокументацию с описанием необходимой им продукции, предоставляя потенциальным партнерам чертежи и расчеты.

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Челябинский тракторный завод ищет партнеров, которые выполнят часть работ по изготовлению гражданской продукции. Как сообщил замгендиректора Сергей Резников, компания готова задействовать литейные и кузнечные мощности. «Челябинский тракторный завод нуждается в расширении сотрудничества. Не хватает производственных мощностей в части литейных и кузнечных работ», — отметил Резников в рамках встречи участников биржи. Заказы партнерам компании будут связаны с изготовлением инженерных машин и бульдозеров гражданского назначения. Как сообщил Резников, предварительные наработки в плане сотрудничества уже сделаны. Гражданское направление в работе тракторного завода развивается с июля 2022 года в рамках сотрудничества с группой из Чебоксар. К новой компании перешел бренд «ЧТЗ». Завод принял участие в бирже промышленной кооперации, в рамках которых состоялось более 250 встреч промышленников. Как отметили в пресс-службе регионального минпрома, в роли заказчиков на бирже приняли участие ряд других предприятий. Среди них: автозавод «Урал», цинковый завод, компания «Конар», ядерный центр имени Забабахина из Снежинска, группа «Магнезит» и другие. Заказчики заранее готовят техдокументацию с описанием необходимой им продукции, предоставляя потенциальным партнерам чертежи и расчеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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