Тракторный завод из Челябинска часть работы отдаст другим предприятиям

Челябинский тракторный завод ищет партнеров, которые выполнят часть работ по изготовлению гражданской продукции. Как сообщил замгендиректора Сергей Резников, компания готова задействовать литейные и кузнечные мощности.
«Челябинский тракторный завод нуждается в расширении сотрудничества. Не хватает производственных мощностей в части литейных и кузнечных работ», — отметил Резников в рамках встречи участников биржи.
Заказы партнерам компании будут связаны с изготовлением инженерных машин и бульдозеров гражданского назначения. Как сообщил Резников, предварительные наработки в плане сотрудничества уже сделаны. Гражданское направление в работе тракторного завода развивается с июля 2022 года в рамках сотрудничества с группой из Чебоксар. К новой компании перешел бренд «ЧТЗ». Завод принял участие в бирже промышленной кооперации, в рамках которых состоялось более 250 встреч промышленников.
Как отметили в пресс-службе регионального минпрома, в роли заказчиков на бирже приняли участие ряд других предприятий. Среди них: автозавод «Урал», цинковый завод, компания «Конар», ядерный центр имени Забабахина из Снежинска, группа «Магнезит» и другие. Заказчики заранее готовят техдокументацию с описанием необходимой им продукции, предоставляя потенциальным партнерам чертежи и расчеты.
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