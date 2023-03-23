В Копейске на учителя, поставившего школьника на колени, возбудили уголовное дело

Ход дела проконтролирует прокурор Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) на учителя школы в поселке Бажова, поставившего школьника на колени, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По факту жестокого обращения с несовершеннолетним возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ. Дело находится на контроле прокурора Копейска», — отметили в надзорном ведомстве.

ЧП в школе Копейска произошло 22 марта. Педагог поставил ребенка на колени и обещал унизить его перед всем классом, используя тюремные методы. На место происшествия экстренно выехали сотрудники полиции.

Обновлено в 18:03 по Уральскому времени:

«Отделом дознания ОМВД России по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.