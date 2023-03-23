Жалоба многодетной матери из ХМАО на застройщика дошла до Бастрыкина

Заявление матери девяти детей Ирины Бородули из Мегиона (ХМАО) на недобросовестного застройщика ООО «Экодом» взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по данному факту, а также представить подробный доклад о первоначальных проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах, а также о принятом по результатам процессуальном решении», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Ранее URA.RU рассказало, что многодетная мать из Мегиона осталась без собственного дома, из-за срыва сроков сдачи по вине строительной компании ООО «Экодом». Заявительница хочет привлечь застройщика к уголовной ответственности по статье «Мошенничество». Генеральный директор компании Вадим Нуртдинов согласен компенсировать Ирине Бородуле понесенные затраты.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.