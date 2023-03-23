23 марта 2023
22 марта 2023

Жалоба многодетной матери из ХМАО на застройщика дошла до Бастрыкина

Глава СКР Бастрыкин проверит нарушение застройщиком жилищных прав многодетной матери из Мегиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин проверит жалобу многодетной матери из Мегиона на строительную компанию Фото:

Заявление матери девяти детей Ирины Бородули из Мегиона (ХМАО) на недобросовестного застройщика ООО «Экодом» взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по данному факту, а также представить подробный доклад о первоначальных проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах, а также о принятом по результатам процессуальном решении», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Ранее URA.RU рассказало, что многодетная мать из Мегиона осталась без собственного дома, из-за срыва сроков сдачи по вине строительной компании ООО «Экодом». Заявительница хочет привлечь застройщика к уголовной ответственности по статье «Мошенничество». Генеральный директор компании Вадим Нуртдинов согласен компенсировать Ирине Бородуле понесенные затраты.

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Заявление матери девяти детей Ирины Бородули из Мегиона (ХМАО) на недобросовестного застройщика ООО «Экодом» взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по данному факту, а также представить подробный доклад о первоначальных проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах, а также о принятом по результатам процессуальном решении», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». Ранее URA.RU рассказало, что многодетная мать из Мегиона осталась без собственного дома, из-за срыва сроков сдачи по вине строительной компании ООО «Экодом». Заявительница хочет привлечь застройщика к уголовной ответственности по статье «Мошенничество». Генеральный директор компании Вадим Нуртдинов согласен компенсировать Ирине Бородуле понесенные затраты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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