Жалоба многодетной матери из ХМАО на застройщика дошла до Бастрыкина

Глава СКР Бастрыкин проверит нарушение застройщиком жилищных прав многодетной матери из Мегиона

24 марта 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин проверит жалобу многодетной матери из Мегиона на строительную компанию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление матери девяти детей Ирины Бородули из Мегиона (ХМАО) на недобросовестного застройщика ООО «Экодом» взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по данному факту, а также представить подробный доклад о первоначальных проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах, а также о принятом по результатам процессуальном решении», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». Ранее URA.RU рассказало, что многодетная мать из Мегиона осталась без собственного дома, из-за срыва сроков сдачи по вине строительной компании ООО «Экодом». Заявительница хочет привлечь застройщика к уголовной ответственности по статье «Мошенничество». Генеральный директор компании Вадим Нуртдинов согласен компенсировать Ирине Бородуле понесенные затраты.

Заявление матери девяти детей Ирины Бородули из Мегиона (ХМАО) на недобросовестного застройщика ООО «Экодом» взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по данному факту, а также представить подробный доклад о первоначальных проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах, а также о принятом по результатам процессуальном решении», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». Ранее URA.RU рассказало, что многодетная мать из Мегиона осталась без собственного дома, из-за срыва сроков сдачи по вине строительной компании ООО «Экодом». Заявительница хочет привлечь застройщика к уголовной ответственности по статье «Мошенничество». Генеральный директор компании Вадим Нуртдинов согласен компенсировать Ирине Бородуле понесенные затраты.