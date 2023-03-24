Пермяк забил до смерти сковородой и топором свою знакомую

25 марта 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Виновного приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми избил свою знакомую руками, ногами, сковородой и топором, после чего задушил ее. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, подсудимый вынес ее в подъезд. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Осужденный и его знакомая распивали алкоголь в квартире. В это время между ними возникла ссора, в ходе которой виновный избил женщину руками, ногами, сковородой и топором, после чего задушил ее. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, осужденный вынес ее в подъезд. Тело обнаружили граждане, которые и сообщили о преступлении в полицию», — сообщается в ведомстве. Доказательств оказалось достаточно, поэтому 47-летнего жителя Перми признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Березниках (Пермский край) осудили местного жителя. Он убил мужчину табуретом и сел в тюрьму на 10 лет и шесть месяцев.

Житель Перми избил свою знакомую руками, ногами, сковородой и топором, после чего задушил ее. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, подсудимый вынес ее в подъезд. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Осужденный и его знакомая распивали алкоголь в квартире. В это время между ними возникла ссора, в ходе которой виновный избил женщину руками, ногами, сковородой и топором, после чего задушил ее. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, осужденный вынес ее в подъезд. Тело обнаружили граждане, которые и сообщили о преступлении в полицию», — сообщается в ведомстве. Доказательств оказалось достаточно, поэтому 47-летнего жителя Перми признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Березниках (Пермский край) осудили местного жителя. Он убил мужчину табуретом и сел в тюрьму на 10 лет и шесть месяцев.