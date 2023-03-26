Бастрыкин вмешался в дело инвалида из ХМАО, который оказался изолирован дома

27 марта 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

История инвалида из Нижневартовска дошла до главы СК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства окружного СК доложить о проверке по делу инвалида из Нижневартовска. Мужчина оказался изолирован в непригодном жилье. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ. «Более двух лет мужчина частично парализован и не может самостоятельно передвигаться. Он один проживает в непригодной для проживания маломобильных граждан комнате площадью девять квадратных метров в общежитии, где фактически изолирован, так как не может выйти на улицу, воспользоваться общей кухней, санузлом и душевой комнатой, так как они размещены на других этажах дома, не оборудованного для проживания инвалида», — говорится в telegram-канале центра. Сейчас по ситуации идет процессуальная проверка. При этом Бастрыкин дал указание руководству окружного СК оказать мужчине необходимую помощь. Ранее URA.RU рассказывало, что жалоба жительницы ХМАО на застройщика дошла до Бастрыкина. Глава СК взял на контроль заявление матери девяти детей Ирины Бородули.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства окружного СК доложить о проверке по делу инвалида из Нижневартовска. Мужчина оказался изолирован в непригодном жилье. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ. «Более двух лет мужчина частично парализован и не может самостоятельно передвигаться. Он один проживает в непригодной для проживания маломобильных граждан комнате площадью девять квадратных метров в общежитии, где фактически изолирован, так как не может выйти на улицу, воспользоваться общей кухней, санузлом и душевой комнатой, так как они размещены на других этажах дома, не оборудованного для проживания инвалида», — говорится в telegram-канале центра. Сейчас по ситуации идет процессуальная проверка. При этом Бастрыкин дал указание руководству окружного СК оказать мужчине необходимую помощь. Ранее URA.RU рассказывало, что жалоба жительницы ХМАО на застройщика дошла до Бастрыкина. Глава СК взял на контроль заявление матери девяти детей Ирины Бородули.