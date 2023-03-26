В Челябинской области задержали пьяного водителя-бесправника, сбившего ребенка. Фото

27 марта 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции задержали нарушителя в течение пяти часов после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Устиново Миасса (Челябинская область) 27 марта сотрудники полиции задержали водителя без прав, который сбил 7-летнюю девочку на велосипеде и скрылся с места ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, сотрудники полиции задержали обвиняемого в пьяном виде. «По предварительным данным, 26 марта селе Устиново на улице Молодежной водитель 1985 года рождения, не имея водительских прав и управляя автомобилем УАЗ, наехал на 7-летнюю велосипедистку, которая получила травмы. Он скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в течение пяти часов, он был в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование», — сообщили в ведомстве. Было выявлено, что мужчина не имеет и никогда не имел водительских прав. Кроме того, УАЗ не имел полиса ОСАГО. На обвиняемого заведены административные дела по по ч.1 ст. 12.5, ч.2. ст. 12.37, ч.1. 12.7 КоАП РФ и ч.2 статьи 12.27 КоАП РФ. Пьяный водитель наехал на девочку, управляя внедорожником УАЗ Фото: паблик «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в «ВКонтакте»

В селе Устиново Миасса (Челябинская область) 27 марта сотрудники полиции задержали водителя без прав, который сбил 7-летнюю девочку на велосипеде и скрылся с места ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, сотрудники полиции задержали обвиняемого в пьяном виде. «По предварительным данным, 26 марта селе Устиново на улице Молодежной водитель 1985 года рождения, не имея водительских прав и управляя автомобилем УАЗ, наехал на 7-летнюю велосипедистку, которая получила травмы. Он скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в течение пяти часов, он был в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование», — сообщили в ведомстве. Было выявлено, что мужчина не имеет и никогда не имел водительских прав. Кроме того, УАЗ не имел полиса ОСАГО. На обвиняемого заведены административные дела по по ч.1 ст. 12.5, ч.2. ст. 12.37, ч.1. 12.7 КоАП РФ и ч.2 статьи 12.27 КоАП РФ.