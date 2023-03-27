Свердловский сенатор анонсировал изменения в крупнейшем военном госпитале УрФО

Сенатор Виктор Шептий встретился с начальником госпиталя Олегом Забродиным и обсудил работу медучреждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн ждут изменения, связанные с предоставлением квалифицированной помощи участникам СВО. По словам сенатора от Свердловской области Виктора Шептия, система медпомощи будет модернизирована. Комитет по обороне и безопасности Совета Федерации особое внимание уделяет реабилитации в госпиталях Министерства обороны и Росгвардии военнослужащих, получивших в ходе СВО ранения различной степени тяжести.

«На прошлой неделе я обсуждал эти вопросы с заместителем министра здравоохранения РФ Евгением Камкиным, сегодня — с начальником госпиталя Олегом Забродиным. У нашего госпиталя более чем 80-летний опыт восстановления здоровья ветеранов Великой Отечественной войны, всех последующих военных конфликтов. Развернуто 1147 коек, есть отделения разных профилей. В поликлинике работают специалисты по 21 узкому профилю, в этом году сдан новый диагностический центр. Однако характер травм и ранений, получаемых нашими героями в нынешних военных действиях, отличается от предыдущих лет. Это, конечно, потребует изменений и предложений, которые мы будем готовить вместе со специалистами и ветеранскими организациями», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что свердловские врачи проводят сложные операции жителям Донбасса. Речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи по замене тазобедренных суставов.