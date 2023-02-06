The Guardian: план Германии по танкам Leopard 2 для Украины провалился

Немецкий план быстро отправить на Украину два танковых батальона продвигается медленнее, чем хотели бы в Киеве и в самой Германии. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Батальоны должны были состоять из военной техники, полученной на только от ФРГ, но и от других европейских стран.
«План Германии быстро собрать два батальона танков Leopard 2 у европейских союзников и отправить их на Украину продвигается медленнее, чем ожидалось, поскольку ряд государств еще не решили, могут ли они выделить машины из собственных запасов», — передает издание. Другие государства боятся отправлять свои танки на Украину, потому что это может сделать слабее их собственную оборону.
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что отправит на Украину 14 танков Leopard. Также он дал согласие на реэкспорт таких танков из других стран. Один танк Leopard для Украины направила Канада, сообщает «Национальная служба новостей». Украинские солдаты начали обучаться обслуживанию немецких танков в Польше, передает RT.
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