Суд арестовал замгубернатора Брянской области по делу о взятке

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Кулешову отправили под арест до 28 мая Фото:

Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову. Чиновницу обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Кулешовой меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует решение судьи РИА Новости. Срок ареста установлен до 28 мая. Ранее соответствующей меры пресечения для замгубернатора Брянской области требовал Следственный комитет.

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Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову. Чиновницу обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Кулешовой меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует решение судьи РИА Новости. Срок ареста установлен до 28 мая. Ранее соответствующей меры пресечения для замгубернатора Брянской области требовал Следственный комитет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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