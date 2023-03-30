Суд арестовал замгубернатора Брянской области по делу о взятке

Кулешову отправили под арест до 28 мая
Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову. Чиновницу обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Кулешовой меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует решение судьи РИА Новости. Срок ареста установлен до 28 мая. Ранее соответствующей меры пресечения для замгубернатора Брянской области требовал Следственный комитет.
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