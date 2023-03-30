30 марта 2023

На пермской телебашне включат подсветку в честь Дня единения народов Беларуси и России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, не публиковать
Вечером 2 апреля пермская телебашня будет показывать триколор и цвета белорусского флага Фото:

В Перми на телебашне будет включена подсветка, приуроченная ко Дню единения народов России и Беларуси. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале РТРС.

«В воскресенье 2 апреля с 21:00 до 00:00 включаем подсветку на телебашне в честь Дня единения народов Беларуси и России. Подсветка статичная: 10 секунд — триколор, 10 секунд — цвета флага Беларуси», — рассказали в организации.

В компании отметили, что это — федеральная акция. В ней примут участие все российские филиалы РТРС. Ранее URA.RU сообщало, что 2 апреля будут запущены авиарейсы из Перми в Минск.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Перми на телебашне будет включена подсветка, приуроченная ко Дню единения народов России и Беларуси. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале РТРС. «В воскресенье 2 апреля с 21:00 до 00:00 включаем подсветку на телебашне в честь Дня единения народов Беларуси и России. Подсветка статичная: 10 секунд — триколор, 10 секунд — цвета флага Беларуси», — рассказали в организации. В компании отметили, что это — федеральная акция. В ней примут участие все российские филиалы РТРС. Ранее URA.RU сообщало, что 2 апреля будут запущены авиарейсы из Перми в Минск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...