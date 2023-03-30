На пермской телебашне включат подсветку в честь Дня единения народов Беларуси и России

31 марта 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Вечером 2 апреля пермская телебашня будет показывать триколор и цвета белорусского флага Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на телебашне будет включена подсветка, приуроченная ко Дню единения народов России и Беларуси. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале РТРС. «В воскресенье 2 апреля с 21:00 до 00:00 включаем подсветку на телебашне в честь Дня единения народов Беларуси и России. Подсветка статичная: 10 секунд — триколор, 10 секунд — цвета флага Беларуси», — рассказали в организации. В компании отметили, что это — федеральная акция. В ней примут участие все российские филиалы РТРС. Ранее URA.RU сообщало, что 2 апреля будут запущены авиарейсы из Перми в Минск.

В Перми на телебашне будет включена подсветка, приуроченная ко Дню единения народов России и Беларуси. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале РТРС. «В воскресенье 2 апреля с 21:00 до 00:00 включаем подсветку на телебашне в честь Дня единения народов Беларуси и России. Подсветка статичная: 10 секунд — триколор, 10 секунд — цвета флага Беларуси», — рассказали в организации. В компании отметили, что это — федеральная акция. В ней примут участие все российские филиалы РТРС. Ранее URA.RU сообщало, что 2 апреля будут запущены авиарейсы из Перми в Минск.