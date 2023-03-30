На пермской телебашне включат подсветку в честь Дня единения народов Беларуси и России

Вечером 2 апреля пермская телебашня будет показывать триколор и цвета белорусского флага
В Перми на телебашне будет включена подсветка, приуроченная ко Дню единения народов России и Беларуси. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале РТРС.
«В воскресенье 2 апреля с 21:00 до 00:00 включаем подсветку на телебашне в честь Дня единения народов Беларуси и России. Подсветка статичная: 10 секунд — триколор, 10 секунд — цвета флага Беларуси», — рассказали в организации.
В компании отметили, что это — федеральная акция. В ней примут участие все российские филиалы РТРС. Ранее URA.RU сообщало, что 2 апреля будут запущены авиарейсы из Перми в Минск.
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