В Свердловской области запустят завод по переработке тысячи тонн мусора

29 марта 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Органические отходы, поступающие на завод, будут перерабатываться в компост Фото: Дмитрий Чистопрудов © URA.RU Новый мусоросортировочный завод появится в Нижнем Тагиле (Свердловская область) уже к декабрю 2023 года. Он будет обрабатывать около 185 тысяч тонн мусора в год. Об этом мэр города Владислав Пинаев сообщил во время прямого эфира, который прошел на его личной странице во «ВКонтакте». «В декабре мы заканчиваем строительство мусоросортировочного завода производительностью 185 тысяч тонн в год. Рядом будет введен в эксплуатацию цех компостирования, где будут перерабатываться органические отходы в компост. Будет перебираться и сортироваться порядка 30-40% отходов, которые будут поступать на полигон», — заявил глава Нижнего Тагила. Пока работать будет первая карта полигона из трех, а также очистные сооружения. Ранее Пинаев рассказал, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится культурно-образовательный центр. В нем разместят отдел дополнительного образования и школу искусств. Обо всем этом мэр заявил во время прямого эфира, который решил провести 29 марта.

Новый мусоросортировочный завод появится в Нижнем Тагиле (Свердловская область) уже к декабрю 2023 года. Он будет обрабатывать около 185 тысяч тонн мусора в год. Об этом мэр города Владислав Пинаев сообщил во время прямого эфира, который прошел на его личной странице во «ВКонтакте». «В декабре мы заканчиваем строительство мусоросортировочного завода производительностью 185 тысяч тонн в год. Рядом будет введен в эксплуатацию цех компостирования, где будут перерабатываться органические отходы в компост. Будет перебираться и сортироваться порядка 30-40% отходов, которые будут поступать на полигон», — заявил глава Нижнего Тагила. Пока работать будет первая карта полигона из трех, а также очистные сооружения. Ранее Пинаев рассказал, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится культурно-образовательный центр. В нем разместят отдел дополнительного образования и школу искусств. Обо всем этом мэр заявил во время прямого эфира, который решил провести 29 марта.