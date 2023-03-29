В Свердловской области запустят завод по переработке тысячи тонн мусора

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Органические отходы, поступающие на завод, будут перерабатываться в компост Фото:

Новый мусоросортировочный завод появится в Нижнем Тагиле (Свердловская область) уже к декабрю 2023 года. Он будет обрабатывать около 185 тысяч тонн мусора в год. Об этом мэр города Владислав Пинаев сообщил во время прямого эфира, который прошел на его личной странице во «ВКонтакте».

«В декабре мы заканчиваем строительство мусоросортировочного завода производительностью 185 тысяч тонн в год. Рядом будет введен в эксплуатацию цех компостирования, где будут перерабатываться органические отходы в компост. Будет перебираться и сортироваться порядка 30-40% отходов, которые будут поступать на полигон», — заявил глава Нижнего Тагила. Пока работать будет первая карта полигона из трех, а также очистные сооружения.

Ранее Пинаев рассказал, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится культурно-образовательный центр. В нем разместят отдел дополнительного образования и школу искусств. Обо всем этом мэр заявил во время прямого эфира, который решил провести 29 марта.

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Новый мусоросортировочный завод появится в Нижнем Тагиле (Свердловская область) уже к декабрю 2023 года. Он будет обрабатывать около 185 тысяч тонн мусора в год. Об этом мэр города Владислав Пинаев сообщил во время прямого эфира, который прошел на его личной странице во «ВКонтакте». «В декабре мы заканчиваем строительство мусоросортировочного завода производительностью 185 тысяч тонн в год. Рядом будет введен в эксплуатацию цех компостирования, где будут перерабатываться органические отходы в компост. Будет перебираться и сортироваться порядка 30-40% отходов, которые будут поступать на полигон», — заявил глава Нижнего Тагила. Пока работать будет первая карта полигона из трех, а также очистные сооружения. Ранее Пинаев рассказал, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится культурно-образовательный центр. В нем разместят отдел дополнительного образования и школу искусств. Обо всем этом мэр заявил во время прямого эфира, который решил провести 29 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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