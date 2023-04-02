FA: конфликт на Украине доказал, что США не готовы к войне с Китаем

03 апреля 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

США испытывают промышленный кризис из-за поддержки Украины, пишет Сет Джонс Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США продолжают оказывать Киеву поддержку в виде большого количества вооружения, в связи с чем начали испытывать его нехватку. Таким образом, можно говорить о том, что Вашингтон не готов к военному столкновению с Китаем. К такому выводу приходит американский журналист Сет Джонс. «В широком смысле конфликт на Украине продемонстрировал, что войны великих держав — особенно войны на истощение — являются промышленными конфликтами. <…> За год конфликта на Украине американская военная помощь достигла по стоимости 32 миллиардов долларов, <…> что истощило арсеналы страны. <…> Сейчас Китай представляет собой наиболее всеобъемлющую и серьезную угрозу национальной безопасности США», — пишет Сет Джонс в своем материале для журнала Foreign Affairs. Автор отмечает, что Вашингтон за время украинского конфликта предоставил Киеву большое количество ракетных систем. Это более 8500 ПТРК Javelin, 1600 ПЗРК Stinger и 38 РСЗО HIMARS. По мнению журналиста, Украина также расходует боеприпасы с огромной скоростью, выпуская меньше чем за неделю столько снарядов, сколько американская армия тратит за месяц. Также Джонс вспоминает, что США проводили военные игры, моделируя войну с Китаем. Тогда Вашингтон приходил к выводу, что конфликт с КНР закончится для США поражением. Этому также способствует недостаток вооружения. Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что вмешательство президента США Джо Байдена в конфликт на Украине привело к катастрофическим последствиям для американской страны. Другой сенатор Тед Круз говорил, что КНР ведет «тысячелетнюю войну» против Вашингтона, пишет RT. Комендант морской пехоты США генерал Дэвид Бергер делает вывод, что США проиграют в открытом конфликте с Китаем, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США продолжают оказывать Киеву поддержку в виде большого количества вооружения, в связи с чем начали испытывать его нехватку. Таким образом, можно говорить о том, что Вашингтон не готов к военному столкновению с Китаем. К такому выводу приходит американский журналист Сет Джонс. «В широком смысле конфликт на Украине продемонстрировал, что войны великих держав — особенно войны на истощение — являются промышленными конфликтами. <…> За год конфликта на Украине американская военная помощь достигла по стоимости 32 миллиардов долларов, <…> что истощило арсеналы страны. <…> Сейчас Китай представляет собой наиболее всеобъемлющую и серьезную угрозу национальной безопасности США», — пишет Сет Джонс в своем материале для журнала Foreign Affairs. Автор отмечает, что Вашингтон за время украинского конфликта предоставил Киеву большое количество ракетных систем. Это более 8500 ПТРК Javelin, 1600 ПЗРК Stinger и 38 РСЗО HIMARS. По мнению журналиста, Украина также расходует боеприпасы с огромной скоростью, выпуская меньше чем за неделю столько снарядов, сколько американская армия тратит за месяц. Также Джонс вспоминает, что США проводили военные игры, моделируя войну с Китаем. Тогда Вашингтон приходил к выводу, что конфликт с КНР закончится для США поражением. Этому также способствует недостаток вооружения. Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что вмешательство президента США Джо Байдена в конфликт на Украине привело к катастрофическим последствиям для американской страны. Другой сенатор Тед Круз говорил, что КНР ведет «тысячелетнюю войну» против Вашингтона, пишет RT. Комендант морской пехоты США генерал Дэвид Бергер делает вывод, что США проиграют в открытом конфликте с Китаем, сообщает «Национальная служба новостей».