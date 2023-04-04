Развеяны главные мифы о вреде глютена и молока

Нутрициолог Гусакова: отказываться от глютена и лактозы нужно только по назначению врача
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Глютен и лактоза вредны только при серьезных отклонениях организма, считает нутрициолог Вероника Никулина Фото:

Отказываться от глютена и лактозы имеет смысл только из-за генетических заболеваний или непереносимости. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Определить такие отклонения может только квалифицированный врач.

«Целиакия, или непереносимость глютена, — это хроническое генетическое заболевание, которым страдает 1% населения планеты. Для определения целиакии существует генетический анализ», — сообщила Вероника Гусакова журналисту Life. Она отметила, что здоровый кишечник полностью расщепляет глютен и всасывает его компоненты. Глютен не может склеить его ворсинки, это миф. Зато он содержит около 20 незаменимых аминокислот. Кроме того, вместе с глютеном, люди исключают из своего рациона витамины и минералы, которые содержатся в цельнозерновых продуктах. Их недостаток может привести к проблемам с сердцем.

При непереносимости лактозы имеет смысл отказаться именно от молока в рационе. Но другие молочные продукты содержат частично расщепленную лактозу, которая усваивается даже при непереносимости лактозы. Отказ от всех молочных продуктов может привести к дефициту кальция, который и так наблюдается у трех четвертей населения.

Нутрициолог Ирина Никулина предупредила, что существуют фрукты и овощи, которые могут навредить организму. Речь идет о продуктах, которые продаются в несезон. Чтобы вырастить плоды в несвойственное для них время, агрономы применяют большое количество нитратов.

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Отказываться от глютена и лактозы имеет смысл только из-за генетических заболеваний или непереносимости. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Определить такие отклонения может только квалифицированный врач. «Целиакия, или непереносимость глютена, — это хроническое генетическое заболевание, которым страдает 1% населения планеты. Для определения целиакии существует генетический анализ», — сообщила Вероника Гусакова журналисту Life. Она отметила, что здоровый кишечник полностью расщепляет глютен и всасывает его компоненты. Глютен не может склеить его ворсинки, это миф. Зато он содержит около 20 незаменимых аминокислот. Кроме того, вместе с глютеном, люди исключают из своего рациона витамины и минералы, которые содержатся в цельнозерновых продуктах. Их недостаток может привести к проблемам с сердцем. При непереносимости лактозы имеет смысл отказаться именно от молока в рационе. Но другие молочные продукты содержат частично расщепленную лактозу, которая усваивается даже при непереносимости лактозы. Отказ от всех молочных продуктов может привести к дефициту кальция, который и так наблюдается у трех четвертей населения. Нутрициолог Ирина Никулина предупредила, что существуют фрукты и овощи, которые могут навредить организму. Речь идет о продуктах, которые продаются в несезон. Чтобы вырастить плоды в несвойственное для них время, агрономы применяют большое количество нитратов.
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