04 апреля 2023

В Магнитогорске разыскивают подростка в футболке и шортах

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Весенний репортаж с улиц. Екатеринбург, в шортах, спортивные шорты
Юноша ушел из дома в 21:00 Фото:

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 15-летнего подростка, который ушел из дома в одной футболке и шортах. Информацию о поиске разместили волонтеры в соцсетях.

«Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск разыскивает пропавшего Шумилина Алексея. 4 апреля в 21:00 он ушел из дома № 12 по улице Вилия Богуна и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — рассказали в сообществе «Альфа-Спас г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что юноша был одет в черные шорты с оранжевыми вставками и темно-синюю футболку с изображением Санта Клауса. На ногах были черные кроссовки. Подросток носит очки.

Ранее в Магнитогорске был объявлен поиск двух детей 11 и 12 лет. Их нашли в тот же день живыми.

Юноша носит очки
Юноша носит очки

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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 15-летнего подростка, который ушел из дома в одной футболке и шортах. Информацию о поиске разместили волонтеры в соцсетях. «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск разыскивает пропавшего Шумилина Алексея. 4 апреля в 21:00 он ушел из дома № 12 по улице Вилия Богуна и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — рассказали в сообществе «Альфа-Спас г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что юноша был одет в черные шорты с оранжевыми вставками и темно-синюю футболку с изображением Санта Клауса. На ногах были черные кроссовки. Подросток носит очки. Ранее в Магнитогорске был объявлен поиск двух детей 11 и 12 лет. Их нашли в тот же день живыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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