В Магнитогорске разыскивают подростка в футболке и шортах

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 15-летнего подростка, который ушел из дома в одной футболке и шортах. Информацию о поиске разместили волонтеры в соцсетях.
«Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск разыскивает пропавшего Шумилина Алексея. 4 апреля в 21:00 он ушел из дома № 12 по улице Вилия Богуна и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — рассказали в сообществе «Альфа-Спас г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры уточнили, что юноша был одет в черные шорты с оранжевыми вставками и темно-синюю футболку с изображением Санта Клауса. На ногах были черные кроссовки. Подросток носит очки.
Ранее в Магнитогорске был объявлен поиск двух детей 11 и 12 лет. Их нашли в тот же день живыми.
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