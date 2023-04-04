04 апреля 2023
03 апреля 2023

В ХМАО продают магазин одежды в ТЦ, который сам выставлен на продажу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бутики одежды в торговом центре I MALL. Пермь, магазин мужской одежды
В Сургуте продается магазин мужской одежды с оборотом в 1 миллион 300 тысяч рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) продается магазин мужской одежды, расположенный в торговом центре «Агора», который сам выставлен на продажу. По уверениям продавца, магазин приносит от 450 до 500 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте объявлений.

«Продам магазин мужской одежды, работает в Сургуте 10 месяцев. Средний месячный оборот более 1,2 миллиона рублей, чистая прибыль примерно 450-500 тысяч рублей», — сообщает владелец магазина на платформе Avito.

Магазин расположен в ТРЦ «Агора» и находится в аренде. Продавец указывает, что у бутика имеется развитая клиентская база, остатки товара на сумму в 2 миллиона рублей. Цена в объявлении не указана, владелец готов обсуждать ее только с заинтересованными покупателями.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте выставили на продажу ТРЦ «Агора», принадлежавший опальному олигарху Андрею Копайгоре. Аукцион пройдет 22 мая 2023 года, а стартовая цена за него составит 834 миллиона рублей.

Магазин одежды в ТРЦ «Агора»
Магазин одежды в ТРЦ «Агора»
Фото:
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) продается магазин мужской одежды, расположенный в торговом центре «Агора», который сам выставлен на продажу. По уверениям продавца, магазин приносит от 450 до 500 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте объявлений. «Продам магазин мужской одежды, работает в Сургуте 10 месяцев. Средний месячный оборот более 1,2 миллиона рублей, чистая прибыль примерно 450-500 тысяч рублей», — сообщает владелец магазина на платформе Avito. Магазин расположен в ТРЦ «Агора» и находится в аренде. Продавец указывает, что у бутика имеется развитая клиентская база, остатки товара на сумму в 2 миллиона рублей. Цена в объявлении не указана, владелец готов обсуждать ее только с заинтересованными покупателями. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте выставили на продажу ТРЦ «Агора», принадлежавший опальному олигарху Андрею Копайгоре. Аукцион пройдет 22 мая 2023 года, а стартовая цена за него составит 834 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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