В ХМАО продают магазин одежды в ТЦ, который сам выставлен на продажу. Фото

05 апреля 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

В Сургуте продается магазин мужской одежды с оборотом в 1 миллион 300 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продается магазин мужской одежды, расположенный в торговом центре «Агора», который сам выставлен на продажу. По уверениям продавца, магазин приносит от 450 до 500 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте объявлений. «Продам магазин мужской одежды, работает в Сургуте 10 месяцев. Средний месячный оборот более 1,2 миллиона рублей, чистая прибыль примерно 450-500 тысяч рублей», — сообщает владелец магазина на платформе Avito. Магазин расположен в ТРЦ «Агора» и находится в аренде. Продавец указывает, что у бутика имеется развитая клиентская база, остатки товара на сумму в 2 миллиона рублей. Цена в объявлении не указана, владелец готов обсуждать ее только с заинтересованными покупателями. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте выставили на продажу ТРЦ «Агора», принадлежавший опальному олигарху Андрею Копайгоре. Аукцион пройдет 22 мая 2023 года, а стартовая цена за него составит 834 миллиона рублей. Магазин одежды в ТРЦ «Агора» Фото: сайт Avito Фото: сайт Avito

В Сургуте (ХМАО) продается магазин мужской одежды, расположенный в торговом центре «Агора», который сам выставлен на продажу. По уверениям продавца, магазин приносит от 450 до 500 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте объявлений. «Продам магазин мужской одежды, работает в Сургуте 10 месяцев. Средний месячный оборот более 1,2 миллиона рублей, чистая прибыль примерно 450-500 тысяч рублей», — сообщает владелец магазина на платформе Avito. Магазин расположен в ТРЦ «Агора» и находится в аренде. Продавец указывает, что у бутика имеется развитая клиентская база, остатки товара на сумму в 2 миллиона рублей. Цена в объявлении не указана, владелец готов обсуждать ее только с заинтересованными покупателями. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте выставили на продажу ТРЦ «Агора», принадлежавший опальному олигарху Андрею Копайгоре. Аукцион пройдет 22 мая 2023 года, а стартовая цена за него составит 834 миллиона рублей.