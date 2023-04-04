Свердловчане получат браслеты с «тревожной кнопкой»

05 апреля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Маломобильные свердловчане получат браслеты с «тревожной кнопкой» Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сто пожилых маломобильных свердловчан получат браслеты с «тревожной кнопкой». Гаджеты раздадут людям старше 65 лет. Инициативу взял на себя еврейский культурный центр «Менора». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Браслет похож на наручные часы. Он оснащен тремя кнопками — „SOS“ и двумя кнопками. Пожилому человеку достаточно нажать одну из кнопок, и координатору проекта или родным поступит звонок с браслета. При падении владельца браслета тревожный сигнал координатору поступает автоматически. Также подключается громкая связь», — сказано в сообщении ДИПа. После поступления сигнала координатор свяжется с человеком и примет решение о вызове скорой или волонтера. Если человек не ответит после сигнала, то к нему домой будет направлен волонтер для выяснения обстоятельств. Для реализации благотворительного проекта привлечены 70 волонтеров, которые доставят браслеты пожилым людям и помогут им их освоить.

Сто пожилых маломобильных свердловчан получат браслеты с «тревожной кнопкой». Гаджеты раздадут людям старше 65 лет. Инициативу взял на себя еврейский культурный центр «Менора». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Браслет похож на наручные часы. Он оснащен тремя кнопками — „SOS“ и двумя кнопками. Пожилому человеку достаточно нажать одну из кнопок, и координатору проекта или родным поступит звонок с браслета. При падении владельца браслета тревожный сигнал координатору поступает автоматически. Также подключается громкая связь», — сказано в сообщении ДИПа. После поступления сигнала координатор свяжется с человеком и примет решение о вызове скорой или волонтера. Если человек не ответит после сигнала, то к нему домой будет направлен волонтер для выяснения обстоятельств. Для реализации благотворительного проекта привлечены 70 волонтеров, которые доставят браслеты пожилым людям и помогут им их освоить.