04 апреля 2023

Свердловчане получат браслеты с «тревожной кнопкой»

© Служба новостей «URA.RU»
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Маломобильные свердловчане получат браслеты с «тревожной кнопкой»
Маломобильные свердловчане получат браслеты с «тревожной кнопкой» Фото:

Сто пожилых маломобильных свердловчан получат браслеты с «тревожной кнопкой». Гаджеты раздадут людям старше 65 лет. Инициативу взял на себя еврейский культурный центр «Менора». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Браслет похож на наручные часы. Он оснащен тремя кнопками — „SOS“ и двумя кнопками. Пожилому человеку достаточно нажать одну из кнопок, и координатору проекта или родным поступит звонок с браслета. При падении владельца браслета тревожный сигнал координатору поступает автоматически. Также подключается громкая связь», — сказано в сообщении ДИПа.

После поступления сигнала координатор свяжется с человеком и примет решение о вызове скорой или волонтера. Если человек не ответит после сигнала, то к нему домой будет направлен волонтер для выяснения обстоятельств. Для реализации благотворительного проекта привлечены 70 волонтеров, которые доставят браслеты пожилым людям и помогут им их освоить.

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Сто пожилых маломобильных свердловчан получат браслеты с «тревожной кнопкой». Гаджеты раздадут людям старше 65 лет. Инициативу взял на себя еврейский культурный центр «Менора». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Браслет похож на наручные часы. Он оснащен тремя кнопками — „SOS“ и двумя кнопками. Пожилому человеку достаточно нажать одну из кнопок, и координатору проекта или родным поступит звонок с браслета. При падении владельца браслета тревожный сигнал координатору поступает автоматически. Также подключается громкая связь», — сказано в сообщении ДИПа. После поступления сигнала координатор свяжется с человеком и примет решение о вызове скорой или волонтера. Если человек не ответит после сигнала, то к нему домой будет направлен волонтер для выяснения обстоятельств. Для реализации благотворительного проекта привлечены 70 волонтеров, которые доставят браслеты пожилым людям и помогут им их освоить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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