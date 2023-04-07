Посол РФ в Бельгии назвал главную угрозу после вступления Финляндии в НАТО

Решение о вступлении Финляндии в НАТО ведет к усилению угрозы прямого столкновения ядерных держав. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.
«Это стратегическая ошибка, это линия, которая, к сожалению, ведет к усилению угрозы прямого столкновения ядерных держав. И конечно, ни о каком укреплении безопасности здесь речи быть не может», — сказал Токовинин в эфире телеканала «Россия-24». Посол отметил, что решение западных стран о выстраивании безопасности в Европе против России является стратегической ошибкой.
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение создает «дополнительную угрозу» для России, пишет 360. В МИД РФ заявили, что Москва предпримет военно-технические меры на вступление Финляндии.
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