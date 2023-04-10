Работникам в ХМАО предлагают зарплату на 17% выше средней по стране

11 апреля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

За год зарплатное предложение выросло на 5,5 тысячи рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО работодатели готовы платить сотрудникам на 17% больше, чем в среднем по стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. Сотрудники сайта hh.ru провели исследование и составили рейтинг регионов, где работодатели предлагают самые высокие зарплаты в стране. ХМАО занял 9 строчку рейтинга. «Средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 68 348 рублей, что почти на 10 тысяч больше, чем по стране, то есть на 17%», — рассказывает руководитель пресс-службы компании Анна Осипова. По сравнению с мартом прошлого года в округе выросло зарплатное предложение на пять с половиной тысяч рублей. «Сегодня в регионе открыто около 9,6 тысячи вакансий, из них 11% предлагают заработную плату от 150 000 рублей», — добавила Осипова. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО посчитали, сколько получают сотрудники без опыта. Работодатели готовы платить около 50 тысяч рублей неопытному сотруднику.

В ХМАО работодатели готовы платить сотрудникам на 17% больше, чем в среднем по стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. Сотрудники сайта hh.ru провели исследование и составили рейтинг регионов, где работодатели предлагают самые высокие зарплаты в стране. ХМАО занял 9 строчку рейтинга. «Средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 68 348 рублей, что почти на 10 тысяч больше, чем по стране, то есть на 17%», — рассказывает руководитель пресс-службы компании Анна Осипова. По сравнению с мартом прошлого года в округе выросло зарплатное предложение на пять с половиной тысяч рублей. «Сегодня в регионе открыто около 9,6 тысячи вакансий, из них 11% предлагают заработную плату от 150 000 рублей», — добавила Осипова. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО посчитали, сколько получают сотрудники без опыта. Работодатели готовы платить около 50 тысяч рублей неопытному сотруднику.