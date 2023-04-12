В Перми пациент наркодиспансера обманул женщину на 30 тысяч рублей

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Женщина сама сняла в банкомате деньги и отдала мошеннику Фото:

В Перми пациент наркологического диспансера познакомился там с женщиной, у которой выманил 30 тысяч рублей. Она рассказала ему, что является потерпевшей по уголовному делу, а виновный не возмещает ей миллион рублей. Решив обмануть новую знакомую, мужчина рассказал, что может помочь в беде, но для этого ему нужны деньги. История стала известна из приговора суда.

«Аликсюк А.В. действуя умышленно из корыстных побуждений, сообщил потерпевший, что знает мужчину, который является обвиняемым по уголовному делу и предложил последней свою помощь в возврате денежных средств, пояснив, что для этого ему необходимы денежные средства в сумме 30 000 рублей. Потерпевшая, предполагая, что Аликсюк И.В. действительно имеет возможность для возврата денежных средств, похищенных у нее, согласилась передать Аликсюку 30 000 рублей», — говорится в приговоре на сайте Ленинского районного суда Перми.

В итоге мужчина забрал деньги и скрылся. На самом деле влиятельных людей из МВД он не знал, как говорил своей знакомой, поэтому и помогать ей не собирался. Поняв это, женщина обратилась в полицию. Алисюка задержали, а суд приговорил его к 250 часам обязательных работ. Деньги он вернул.

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В Перми пациент наркологического диспансера познакомился там с женщиной, у которой выманил 30 тысяч рублей. Она рассказала ему, что является потерпевшей по уголовному делу, а виновный не возмещает ей миллион рублей. Решив обмануть новую знакомую, мужчина рассказал, что может помочь в беде, но для этого ему нужны деньги. История стала известна из приговора суда. «Аликсюк А.В. действуя умышленно из корыстных побуждений, сообщил потерпевший, что знает мужчину, который является обвиняемым по уголовному делу и предложил последней свою помощь в возврате денежных средств, пояснив, что для этого ему необходимы денежные средства в сумме 30 000 рублей. Потерпевшая, предполагая, что Аликсюк И.В. действительно имеет возможность для возврата денежных средств, похищенных у нее, согласилась передать Аликсюку 30 000 рублей», — говорится в приговоре на сайте Ленинского районного суда Перми. В итоге мужчина забрал деньги и скрылся. На самом деле влиятельных людей из МВД он не знал, как говорил своей знакомой, поэтому и помогать ей не собирался. Поняв это, женщина обратилась в полицию. Алисюка задержали, а суд приговорил его к 250 часам обязательных работ. Деньги он вернул.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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