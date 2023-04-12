В Перми пациент наркодиспансера обманул женщину на 30 тысяч рублей

12 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Женщина сама сняла в банкомате деньги и отдала мошеннику Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми пациент наркологического диспансера познакомился там с женщиной, у которой выманил 30 тысяч рублей. Она рассказала ему, что является потерпевшей по уголовному делу, а виновный не возмещает ей миллион рублей. Решив обмануть новую знакомую, мужчина рассказал, что может помочь в беде, но для этого ему нужны деньги. История стала известна из приговора суда. «Аликсюк А.В. действуя умышленно из корыстных побуждений, сообщил потерпевший, что знает мужчину, который является обвиняемым по уголовному делу и предложил последней свою помощь в возврате денежных средств, пояснив, что для этого ему необходимы денежные средства в сумме 30 000 рублей. Потерпевшая, предполагая, что Аликсюк И.В. действительно имеет возможность для возврата денежных средств, похищенных у нее, согласилась передать Аликсюку 30 000 рублей», — говорится в приговоре на сайте Ленинского районного суда Перми. В итоге мужчина забрал деньги и скрылся. На самом деле влиятельных людей из МВД он не знал, как говорил своей знакомой, поэтому и помогать ей не собирался. Поняв это, женщина обратилась в полицию. Алисюка задержали, а суд приговорил его к 250 часам обязательных работ. Деньги он вернул.

В Перми пациент наркологического диспансера познакомился там с женщиной, у которой выманил 30 тысяч рублей. Она рассказала ему, что является потерпевшей по уголовному делу, а виновный не возмещает ей миллион рублей. Решив обмануть новую знакомую, мужчина рассказал, что может помочь в беде, но для этого ему нужны деньги. История стала известна из приговора суда. «Аликсюк А.В. действуя умышленно из корыстных побуждений, сообщил потерпевший, что знает мужчину, который является обвиняемым по уголовному делу и предложил последней свою помощь в возврате денежных средств, пояснив, что для этого ему необходимы денежные средства в сумме 30 000 рублей. Потерпевшая, предполагая, что Аликсюк И.В. действительно имеет возможность для возврата денежных средств, похищенных у нее, согласилась передать Аликсюку 30 000 рублей», — говорится в приговоре на сайте Ленинского районного суда Перми. В итоге мужчина забрал деньги и скрылся. На самом деле влиятельных людей из МВД он не знал, как говорил своей знакомой, поэтому и помогать ей не собирался. Поняв это, женщина обратилась в полицию. Алисюка задержали, а суд приговорил его к 250 часам обязательных работ. Деньги он вернул.