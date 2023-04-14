14 апреля 2023

Свердловский мэр планирует изменить городскую маршрутную сеть

Мэр Полевского Поспелов озвучил планы по изменению маршрутной сети города
© Служба новостей «URA.RU»
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Север и юг Полевского соединят реверсивным движением Фото:

Глава Полевского городского округа (Свердловская область) Константин Поспелов озвучил планы по изменению маршрутной сети города. Основная задача изменений — это соединение северной и южной маршрутных частей Полевского.

«Мы планируем поменять маршрутную сеть, не революционно, но точечно. Будем решать первую насущную проблему между доступом северной и южной части», — рассказал Поспелов в прямом эфире телерадиокомпании «11-й канал».

Мэр объяснил, каким образом будут внесены изменения в транспортную систему города. «Север и юг будем соединять реверсивным движением в виде восьмерки», — пояснил Поспелов.

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Глава Полевского городского округа (Свердловская область) Константин Поспелов озвучил планы по изменению маршрутной сети города. Основная задача изменений — это соединение северной и южной маршрутных частей Полевского. «Мы планируем поменять маршрутную сеть, не революционно, но точечно. Будем решать первую насущную проблему между доступом северной и южной части», — рассказал Поспелов в прямом эфире телерадиокомпании «11-й канал». Мэр объяснил, каким образом будут внесены изменения в транспортную систему города. «Север и юг будем соединять реверсивным движением в виде восьмерки», — пояснил Поспелов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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