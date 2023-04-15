Кириенко осмотрел храм в ДНР, восстановленный при помощи Челябинской области. Фото

15 апреля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко побывал в Свято-Преображенском храме Волновахского района ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время визита в Волновахский район в ДНР побывал в Свято-Преображенском храме, который помогла восстановить Челябинская область. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера. «Сергей Кириенко побывал в Свято-Преображенском храме, который откроется в ближайшее время после реконструкции. Храм был разрушен после ударов артиллерийских снарядов ВСУ, здание практически полностью сгорело. Огонь не тронул несколько икон Божьей Матери, местные жители считают это чудом», — заявили в пресс-службе. Во время визита Текслера в Волноваху к губернатору обратился протоиерей Александр Костин с просьбой помочь восстановить объект. Регион подключился к решению этой проблемы. «Мы откликнулись, помог и наш бизнес. И вот храм восстановлен нашими строителями, компанией „Магнитострой“. Внутри идут отделочные работы. Скоро он встретит прихожан. Верю, что это символ возрождения города и этих мест», — написал Текслер в своем telegram-канале в канун Пасхи. Ранее Кириенко совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетили восстановленный после обстрелов ВСУ Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе. В здании этого собора уже заменили окна и восстановили крышу. Свято-Преображенский храм, пострадавший во время военных действий, восстанавливается на средства и с помощью Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время визита в Волновахский район в ДНР побывал в Свято-Преображенском храме, который помогла восстановить Челябинская область. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера. «Сергей Кириенко побывал в Свято-Преображенском храме, который откроется в ближайшее время после реконструкции. Храм был разрушен после ударов артиллерийских снарядов ВСУ, здание практически полностью сгорело. Огонь не тронул несколько икон Божьей Матери, местные жители считают это чудом», — заявили в пресс-службе. Во время визита Текслера в Волноваху к губернатору обратился протоиерей Александр Костин с просьбой помочь восстановить объект. Регион подключился к решению этой проблемы. «Мы откликнулись, помог и наш бизнес. И вот храм восстановлен нашими строителями, компанией „Магнитострой“. Внутри идут отделочные работы. Скоро он встретит прихожан. Верю, что это символ возрождения города и этих мест», — написал Текслер в своем telegram-канале в канун Пасхи. Ранее Кириенко совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетили восстановленный после обстрелов ВСУ Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе. В здании этого собора уже заменили окна и восстановили крышу.