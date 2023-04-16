В результате жесткого ДТП в ХМАО женщину разорвало на части. Фото

17 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Двоих пострадавших доставили в медучреждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) на загородной трассе в результате жесткого ДТП автомобиль Тойота улетел в кювет и загорелся. По информации, размещенной в telegram-канале «Это Юганск, детка» женщину, находящуюся в машине, разорвало. «Нефтеюганск, объездная дорога, ДТП с погибшими. Горит авто в кювете. Женщина за рулем была, ее разорвало. Еще мужчина и ребенок — пассажиры. Точно Тойота», — говорится в сообщении. По информации от подписчиков, пассажиры живы и доставлены в медицинское учреждение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил легковая машина, в которой находился маленький ребенок, врезалась в грузовик. В результате ДТП легковушку разорвало на части. Водитель погиб на месте, двое пассажиров доставлены в медучреждение. Автомобиль улетел в кювет и сгорел telegram-канал «Это Юганск, детка»

В Нефтеюганске (ХМАО) на загородной трассе в результате жесткого ДТП автомобиль Тойота улетел в кювет и загорелся. По информации, размещенной в telegram-канале «Это Юганск, детка» женщину, находящуюся в машине, разорвало. «Нефтеюганск, объездная дорога, ДТП с погибшими. Горит авто в кювете. Женщина за рулем была, ее разорвало. Еще мужчина и ребенок — пассажиры. Точно Тойота», — говорится в сообщении. По информации от подписчиков, пассажиры живы и доставлены в медицинское учреждение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил легковая машина, в которой находился маленький ребенок, врезалась в грузовик. В результате ДТП легковушку разорвало на части. Водитель погиб на месте, двое пассажиров доставлены в медучреждение.