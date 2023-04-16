16 апреля 2023
15 апреля 2023

В результате жесткого ДТП в ХМАО женщину разорвало на части. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, незамерзайка, зима, аварийный знак
Двоих пострадавших доставили в медучреждение Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) на загородной трассе в результате жесткого ДТП автомобиль Тойота улетел в кювет и загорелся. По информации, размещенной в telegram-канале «Это Юганск, детка» женщину, находящуюся в машине, разорвало.

«Нефтеюганск, объездная дорога, ДТП с погибшими. Горит авто в кювете. Женщина за рулем была, ее разорвало. Еще мужчина и ребенок — пассажиры. Точно Тойота», — говорится в сообщении. По информации от подписчиков, пассажиры живы и доставлены в медицинское учреждение.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил легковая машина, в которой находился маленький ребенок, врезалась в грузовик. В результате ДТП легковушку разорвало на части. Водитель погиб на месте, двое пассажиров доставлены в медучреждение.

Автомобиль улетел в кювет и сгорел
Автомобиль улетел в кювет и сгорел

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В Нефтеюганске (ХМАО) на загородной трассе в результате жесткого ДТП автомобиль Тойота улетел в кювет и загорелся. По информации, размещенной в telegram-канале «Это Юганск, детка» женщину, находящуюся в машине, разорвало. «Нефтеюганск, объездная дорога, ДТП с погибшими. Горит авто в кювете. Женщина за рулем была, ее разорвало. Еще мужчина и ребенок — пассажиры. Точно Тойота», — говорится в сообщении. По информации от подписчиков, пассажиры живы и доставлены в медицинское учреждение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил легковая машина, в которой находился маленький ребенок, врезалась в грузовик. В результате ДТП легковушку разорвало на части. Водитель погиб на месте, двое пассажиров доставлены в медучреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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