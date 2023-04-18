В школе проведен ремонт, есть современное оборудование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на базе спортшколы «Атлет» по улице Шуменская открылся центр гиревого спорта. Новые залы были переданы гиревикам при первой же возможности, рассказала мэр города Наталья Котова.

«У гиревиков давно была потребность в новых залах, поэтому, как только появились свободные подходящие площади, они были переданы школе „Атлет“. И сейчас мы убедились, что сделали это не зря проведен хороший ремонт, закуплено современное оборудование, и большое количество ребят теперь имеют возможность тренироваться в великолепных условиях», — поделилась Котова.

Новые помещения были переданы гиревикам в 2022 году, затем их отремонтировали, после чего в центре начались тренировки. На данный момент в школе занимаются более 350 детей, преподают 16 тренеров. В числе наград спортсменов есть многочисленные победы первенств всех уровней.

Новые помещения были переданы гиревикам в 2022 году, затем их отремонтировали, после чего в центре начались тренировки Фото: администрация г. Челябинска

Сегодня в школе занимаются более 350 детей под руководством 16 тренеров Фото: администрация г. Челябинска

Новые залы были переданы гиревикам при первой же возможности Фото: администрация г. Челябинска