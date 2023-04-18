Девочка-подросток утром 18 апреля вышла из дома в школу и пропала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области 14-летняя девочка-подросток ушла из дома в школу и пропала. Информация об этом появилась 19 апреля на странице поискового-спасательного отряда «АЛЬФА-СПАС» в соцсетях.

«В Магнитогорске пропала Яна Лунегова утром 18 апреля ушла из дома №36 на улице Правды в школу №12. До сих пор ее местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Среди примет подростка указываются рост 156 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы до плеч с рыжей челкой. Она была одета в разноцветную куртку до бедра, синие джинсы, черную рубашку и белые кроссовки. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить по телефонам поискового отряда или в полицию.