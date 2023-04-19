19 апреля 2023

За сутки в Челябинской области сгорело 61 гектаров леса

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Последствия лесного пожара у посёлка Богандинский. Тюмень , лесной пожар, последствия пожара, пожар в деревне
В регионе потушили 11 пожаров на площади 61 га леса Фото:

В Челябинской области 19 апреля сгорело 61 гектаров лесного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.

«За прошедшие сутки, 19 апреля, на территории лесного фонда ликвидировано 11 пожаров. Огонь повредил 61 гектаров лесов. В тушении приняли участие 74 человека и 27 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.

В Челябинске за прошедшею неделю, с 10 по 16 апреля, произошло 120 ландшафтных пожаров. Есть один погибший, еще четыре травмировано. Спецслужбы напоминают жителям, что основной причиной возникновения лесных и ландшафтных пожаров является человек.

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В Челябинской области 19 апреля сгорело 61 гектаров лесного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона. «За прошедшие сутки, 19 апреля, на территории лесного фонда ликвидировано 11 пожаров. Огонь повредил 61 гектаров лесов. В тушении приняли участие 74 человека и 27 единиц техники», — уточнили в пресс-службе. В Челябинске за прошедшею неделю, с 10 по 16 апреля, произошло 120 ландшафтных пожаров. Есть один погибший, еще четыре травмировано. Спецслужбы напоминают жителям, что основной причиной возникновения лесных и ландшафтных пожаров является человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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