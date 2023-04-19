За сутки в Челябинской области сгорело 61 гектаров леса

В регионе потушили 11 пожаров на площади 61 га леса
В Челябинской области 19 апреля сгорело 61 гектаров лесного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.
«За прошедшие сутки, 19 апреля, на территории лесного фонда ликвидировано 11 пожаров. Огонь повредил 61 гектаров лесов. В тушении приняли участие 74 человека и 27 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.
В Челябинске за прошедшею неделю, с 10 по 16 апреля, произошло 120 ландшафтных пожаров. Есть один погибший, еще четыре травмировано. Спецслужбы напоминают жителям, что основной причиной возникновения лесных и ландшафтных пожаров является человек.
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