Ведущие челябинские вузы сообщили о новых правилах поступления

20 апреля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Правила приема в высшие учебные заведения страны кардинально меняются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ведущие вузы Челябинской области 20 апреля сообщили о новых правилах приемной кампании-2023, которые необходимо знать родителям и абитуриентам для успешного поступления. В этом году правила приема в высшие учебные заведения страны кардинально меняются, отмечают участники пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «По новым правилам прием документов в вузы на бюджет на все формы обучения завершается 25 июля. Родителям и поступающим следует учитывать этот момент и выбрать нужную форму обучения заранее. Абитуриенты, которые не прошли на очную форму, не смогут потом подать документы на заочную, как это они делали в прошлые годы, когда прием на заочную форму проходил в августе», — заявила заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина на пресс-конференции «АиФ» в Челябинске. Болотина рассказала, что если раньше абитуриенты могли подать заявление в пять разных вузов, то в этой кампании выпускники смогут подать документы на пять направлений. В 2023 году им предстоит впервые выбирать специальности в порядке приоритета. Если абитуриент подал заявление на пять различных специальностей и прошел по конкурсу сразу на все, то вуз зачислит поступающего на то направление, которое было указано приоритетным. «Это правильная модель. Абитуриент может менять направления до 25 июля. Однако не стоит делать это самостоятельно и без консультации экспертов приемной комиссии вуза. Чем больше поступающий будет менять приоритеты, тем больше вероятность сбоев в базе», — предупредила Болотина. Представители вузов отметили, что уже в течение месяца проводят подготовку к предстоящей приемной кампании. В апреле учебных заведениях стартуют дни открытых дверей, где для поступающих проведут встречи с экспертами и психологами. По новым правилам абитуриентам также будут присваивать дополнительные балы за интеллектуальные достижения. Одним из таких мероприятий станет предстоящий Диктант Победы, в котором выпускникам школ стоит принять участие для успешного поступления в вузы. Заместитель декана по учебной работе ЧелГУ Любовь Конвисарева посоветовала выпускникам школ внимательно следить за сайтами вузов — получать там всю актуальную информацию. По ее словам, важно, чтобы родители и абитуриенты смогли разобраться со всеми нововведениями при поступлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ведущие вузы Челябинской области 20 апреля сообщили о новых правилах приемной кампании-2023, которые необходимо знать родителям и абитуриентам для успешного поступления. В этом году правила приема в высшие учебные заведения страны кардинально меняются, отмечают участники пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «По новым правилам прием документов в вузы на бюджет на все формы обучения завершается 25 июля. Родителям и поступающим следует учитывать этот момент и выбрать нужную форму обучения заранее. Абитуриенты, которые не прошли на очную форму, не смогут потом подать документы на заочную, как это они делали в прошлые годы, когда прием на заочную форму проходил в августе», — заявила заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина на пресс-конференции «АиФ» в Челябинске. Болотина рассказала, что если раньше абитуриенты могли подать заявление в пять разных вузов, то в этой кампании выпускники смогут подать документы на пять направлений. В 2023 году им предстоит впервые выбирать специальности в порядке приоритета. Если абитуриент подал заявление на пять различных специальностей и прошел по конкурсу сразу на все, то вуз зачислит поступающего на то направление, которое было указано приоритетным. «Это правильная модель. Абитуриент может менять направления до 25 июля. Однако не стоит делать это самостоятельно и без консультации экспертов приемной комиссии вуза. Чем больше поступающий будет менять приоритеты, тем больше вероятность сбоев в базе», — предупредила Болотина. Представители вузов отметили, что уже в течение месяца проводят подготовку к предстоящей приемной кампании. В апреле учебных заведениях стартуют дни открытых дверей, где для поступающих проведут встречи с экспертами и психологами. По новым правилам абитуриентам также будут присваивать дополнительные балы за интеллектуальные достижения. Одним из таких мероприятий станет предстоящий Диктант Победы, в котором выпускникам школ стоит принять участие для успешного поступления в вузы. Заместитель декана по учебной работе ЧелГУ Любовь Конвисарева посоветовала выпускникам школ внимательно следить за сайтами вузов — получать там всю актуальную информацию. По ее словам, важно, чтобы родители и абитуриенты смогли разобраться со всеми нововведениями при поступлении.